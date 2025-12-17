新北首創中文版Chatsafe 強化青少年與職場心理健康

新北社區心衛中心在地提供民眾諮詢關懷服務。（新北市衛生局提供）

新北市獨家獲得澳洲Orygen組織授權。（新北市衛生局提供）

新北市政府今（17）日召開市政會議，由衛生局進行「心理健康韌性城市」專題報告，新北市長侯友宜強調，心理健康是城市發展與社會安定的重要基石，市府透過自助、互助、求助的共融分齡策略，全力打造新北市成為一座心理健康的韌性城市。

侯友宜市長指出，衛福部數據顯示，臺灣成年人憂鬱症盛行率近9%，而15至30歲年輕族群的精神科診斷人數在2016至2021年間成長近三成，中堅世代有心理困擾的人數也不斷增加。

面對日益嚴峻的挑戰，新北市取得澳洲權威組織Orygen授權，全國首創中文版《#Chatsafe引導年輕人在網路上安全地討論自傷與自殺議題指南》，另外也針對青壯族群推動企業版與員工版的職場心理健康指引，期許所有勞工朋友在職場上擁有幸福感、歸屬感與價值感。

侯友宜市長表示，心理健康政策推廣需整合跨局處資源，針對勞工、青少年、產婦孕婦、新住民及長者等不同族群需求，規劃全方位的心理健康支持服務。新北市自2022年啟用所屬心理衛生中心，至今已設置7處，並規劃於明年在板橋、三重新成立2處，目標在2030年達到14處，將專業服務深耕社區。

侯友宜市長提到，市府積極消弭社會對精神疾病的標籤與歧視，透過「甜心小舖」及各類社區活動，讓心理健康風險族群被關懷、被治療，而非被排斥。他強調，市府團隊仍需持續加強發揮「守門人」功能，透過鄰里系統給予多一分關心、多一分干預，拯救更多處於邊緣的生命，展現人與人之間的溫度，全力守護市民朋友的心理健康。