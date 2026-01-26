新北首創候用校長「AI認證」 培育智慧校園新世代領航者
新北市教育局今（26）日於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。
教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴把關機制，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。
教育局表示，本次儲訓規劃為期11週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責任與服務」的教育精神，並將其轉化為校園治理的核心價值。完成童軍訓練後，學員接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。
教育局指出，新北市歷年自辦儲訓課程以創新與實務並深獲肯定，今年因應教育現場快速轉變，首度將「AI人工智慧教育」納入候用校長培育核心，結合「SEL社會情緒學習」等教育趨勢，採工作坊模式進行參訪、討論與實作，並規劃取得AI相關專業認證，協助未來校長精準掌握數位治理與校園創新方向。透過系統化、多階段且高密度的培育歷程，期許每位候用校長都能成為兼具專業判斷、科技素養與人文關懷的教育領導者，能穩健因應校園治理挑戰，帶領學校穩定發展，讓學生在多元適性的學習環境中成長。
更多新聞推薦
其他人也在看
竹縣國中小候用校長主任甄選 縣長楊文科點榜期許領航教育前線
新竹縣一一五年度國民中小學校長及主任候用人員甄選一月二十四、二十五日在成功國中筆試及口試，縣長楊文科於試務工作結束後，特別前往點榜並公布錄取名單，期勉錄取人員引領所有學子們快樂學習、幸福成長，成為新竹縣的驕傲！教育局指出，這次甄選有五十五位報名，共計錄取國中候用校長三名、候用主任一名；國小候用校長六名、候用主任十九名。新竹縣長楊文科二十六日表示，教育是新竹縣最重要的投資，除了持續提升各項軟硬體建設外，各校校長、主任更是教育前線的領航員，恭喜所有錄取人員，也期勉各位候用校長、主任能夠運用豐富行政經驗，未來帶領學校行政運作、整合教學資源，與縣府教育局攜手領航學校朝向更好的發展。教育局長蔡淑貞表示，這次的候用校長主任錄取人員將至國家教育研究院接受培訓，後續將成為教育局推動教育政 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
打造安心上學路 新北通學廊道完成97校邁百校目標
新北市政府持續推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜今（二十六）日前往三重區永福國小，視察校園周邊人行環境改善成果。他表示，目前全市已完成九十七校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成一百校目標，為學童打造「平安上學去、安心回家來」的通行路徑。侯友宜指出，通學廊道安全是市政核心工作之一，訂定「八年一百校」目標，全面改善校園周邊人行環境，守護孩子上學安全，也讓居民共享更友善步行空間。未來持續爭取中央「永續提升人行安全計畫」補助，加速推動人本交通建設。同時感謝施工團隊克服各項挑戰，及學校、里長、民代與民眾的支持，讓新北通學廊道工程計畫順利推展，超越原訂八十所目標，預計今年將達標一百所，自他上任以來已優化施作完成九十七所學校，投入約十六億元，共改善總長度達四十公里，讓學校周邊 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
公私協力 弱勢生寒假供餐不中斷
記者林雪娟∕台南報導 為確保經濟弱勢學生在寒假期間，仍能獲得穩定餐食與…中華日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
新北領航AI教育！首創候用校長「AI認證」 培育智慧校園新世代領航者
記者蔡琇惠／新北報導 新北市教育局今（26）日於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北愛迪生計畫發威 高中職專利成果落地開花實踐
（記者陳志仁／新北報導）從道路安全、生活設計到永續科技，新北市持續將創意轉化為可落地的解方；新北市政府教育局系 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雲林縣校長主任甄選結果出爐 國中小共錄取55人
115年度雲林縣公立國中小學候用校長、主任甄選放榜，共計錄取校長20名、主任35名。雲林縣府辦理公立國中小學候用校長、候用主任甄選，今年候用主任首次增加推薦甄選，鼓勵目前代理主任，預計錄取名額，候用校長國中5名、國小15名；候用主任國中16名，推薦甄選、一般甄選分別為8名；國小30名，推薦及一般甄選自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北領航AI教育 首創候用校長「AI認證」
新北市教育局今天（26日）在豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
竹縣國中小候用校長主任甄選 楊文科點榜並公布錄取名單
新竹縣115年度國民中小學校長及主任候用人員甄選1月24、25日在成功國中筆試及口試，縣長楊文科於試務工作結束後，特別前往點榜並公布錄取名單，期勉錄取人員引領所有學子們快樂學習、幸福成長，成為新竹縣的驕傲！教育局指出，這次甄選有55位報名，共計錄取國中候用校長3名、候用主任1名；國小候用校長6名、候用主任19名。縣長楊文科表示，教育是新竹縣最重要的投資，除了持續提升各項軟硬體建設外，各校校長、主任更是教育前線的領航員，恭喜所有錄取人員，也期勉各位候用校長、主任能夠運用豐富行政經驗，未來帶領學校行政運作、整合教學資源，與縣府教育局攜手領航學校朝向更好的發展。教育局長蔡淑貞表示，這次的候用校長主任錄取人員將至國家教育研究院接受培訓，後續將成為教育局推動教育政策及學校經營的重要力量，縣府也將持續支持並積極充實各校教學資源，讓竹縣莘莘學子快樂學習成長。更多新聞推薦 ● 迎春節換新鈔 央行2/9起開放全台455處兌換台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北 愛迪生計畫 創意變專利成果
新北市教育局系統性推動全國唯一的「愛迪生計畫」，深化校園智慧財產權教育，協助高中職師生將生活中的創意構想，轉化為可落實應用的專利成果。114學年度共有5所學校成功取得6件專利，成果涵蓋公共安全、生活設計、永續減量與教學創新等面向，展現學生以科技回應真實問題的實作能力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶手！彰縣警局長陳世煌上任轉贈祝賀蘭花 家扶6天義賣47盆
彰化縣警局新任局長陳世煌本月20日上任，各界慶賀的83盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，隔天把83盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，連日來掀起企業家、民代、仕紳認購熱潮，家扶中心今天（26日）統計，6天來共義賣47盆蘭花，其中伸港在地的獻麒紡織公司霸氣買12盆；總計所得近7萬元，持續熱購中。全部所得將自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 616則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 414則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 96則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 3則留言