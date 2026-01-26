新北首創候用校長「AI認證」 培育智慧校園新世代領航者





新北市教育局今（26）日於豐年國小及石碇高中同步啟動115年度國中小候用校長儲訓課程，正式展開新一輪校長人才培育。今年共遴選25名通過初、複試的準候用校長，並首度將「AI認證」納入培訓核心，強化教育領導者的科技治理與前瞻決策能力，打造智慧校園新世代領航者。

教育局長張明文表示，新北市對校長遴選與培育向來採取高標準、嚴把關機制，115年度候用校長除須完成1至5月的完整儲訓外，後續更需進入教育局進行近一年的「第三階段甄選」實務歷練，透過每週隨同資深校長進行校務觀摩與行政實作，累積真實辦學經驗，通過多元考核後，方能正式取得候用校長資格。

廣告 廣告

教育局表示，本次儲訓規劃為期11週，首週木章訓練由中華民國童軍總會及新北市童軍會共同指導，藉由戶外實作與任務挑戰，引導準校長深刻體悟「互助、責任與服務」的教育精神，並將其轉化為校園治理的核心價值。完成童軍訓練後，學員接續參與2週新北市自辦專業課程，以及8週國家教育研究院系統化研習，從教育趨勢、校務經營到領導實務，全面厚植校長專業素養。

教育局指出，新北市歷年自辦儲訓課程以創新與實務並深獲肯定，今年因應教育現場快速轉變，首度將「AI人工智慧教育」納入候用校長培育核心，結合「SEL社會情緒學習」等教育趨勢，採工作坊模式進行參訪、討論與實作，並規劃取得AI相關專業認證，協助未來校長精準掌握數位治理與校園創新方向。透過系統化、多階段且高密度的培育歷程，期許每位候用校長都能成為兼具專業判斷、科技素養與人文關懷的教育領導者，能穩健因應校園治理挑戰，帶領學校穩定發展，讓學生在多元適性的學習環境中成長。

更多新聞推薦

● 藍白10度阻擋政院版國防特別預算審查 民進黨：下步要擋台美關稅協議嗎？