新北首創土耳其探究與實作教材 帶領學生認識伊斯蘭世界

前進土耳其！新北首創《土耳其探究與實作教材》培育理解伊斯蘭世界的全球公民。

▲前進土耳其！新北首創《土耳其探究與實作教材》培育理解伊斯蘭世界的全球公民。

「讀萬卷書不如行萬里路。」新北市率全國之先，由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，昨（十五）日攜手駐臺北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表。

教材落實一○八課綱「探究與實作」精神，帶領學生從土耳其出發認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，強化青年面對國際情勢所需的理解力與判讀力，展現新北在國際素養教育上的領航角色。本教材以「行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野實察，透過實地觀察、專家訪談與在地紀錄，使教材兼具學術高度與教學可操作性，成為全國社會領域教師珍貴的教學工具書。

廣告 廣告

教材手冊從「地理篇」、「歷史文化篇」到「當代社會篇」三大面向完整鋪陳，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革；並首度系統整理臺灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。

教育局長張明文表示，一○八課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比明顯提高，也成為新型學測的重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其橫跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼透過教材的推出，能協助學生建立跨文化理解力，拓展全球視野。

駐臺北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Turkes）表示，近年與新北市攜手辦理「土耳其日國際素養系列活動」，讓更多師生認識土耳其多元文化與藝術，此次教材手冊的出版，讓雙邊合作從活動深化至課程，走入師生日常學習。他也誠摯邀請新北師生未來能親自走訪土耳其，實地感受深厚歷史底蘊。