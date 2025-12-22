新北首創新住民華語數位教材 線上看影片如口袋華語小老師

新北市教育局今攜手台灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，發表166部最新的新北市新住民華語數位教材。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市教育局今天攜手台灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會，發表166部最新的新北市新住民華語數位教材，將2021年起使用的紙本教材，轉成具生活化情境的數位影片，讓新住民能隨時透過手機或平板學習，如同隨身攜帶1位「口袋華語老師」，加速適應在台生活。

該教材由台師大華語文教學系教授林振興領軍製作，在華陽扶輪社、教育興革文教基金會與教育局挹注總經費逾120萬元下，促成數位教材開發，內容涵蓋購物、搭車、就醫到親子溝通等日常生活文化，協助學員在真實語境中「自然學、馬上用」，林振興表示影片優點在於聽、說，透過生活化情境的對話設計，幫助學員輕鬆學習。

板橋區大觀國小進修部主任黃冠逸長期投入新住民華語教學，他表示，今年5月起以數位教材做實驗教學，他觀察，數位教材的優點是方便學員隨時回家預習與複習，相較紙本教材，比較不會忘記中文發音。

「每天1分鐘，學習更輕鬆！」教育局長張明文表示，新北市擁有逾11萬名新住民人口，語言是融入社會最重要關鍵，教育局結合大學、民間團體與國際資源，打造這套全國首創的數位化、智慧化華語教材，讓學習走出教室、融入生活，讓新住民有更充沛的學習資源，一步步跨過開口說中文的門檻。

印尼籍的戴雅雅表示，起初學中文時，僅會簡單的字，後來長時間練習下，開始會說出一句句完整的句子，對她來說，透過手機隨時隨地使用數位教材學習中文，像小老師一樣，真的很方便。

墨西哥籍的巴吉奧分享，過去學中文常因生字多、發音困難而挫折，現在能透過影片反覆練習，更有信心說中文。

教育局說明，民眾在「新住民好學平台」註冊會員後，就可登入平台觀看數位教材影片，輕鬆學中文。

新北市板橋區大觀國小進修部主任黃冠逸(左)表示，數位教材方便學員隨時回家預習與複習。(記者黃政嘉攝)

台師大華語文教學系教授林振興領軍製作新北市新住民華語數位教材。(記者黃政嘉攝)

新北市教育局與台灣師範大學、華陽扶輪社及教育興革文教基金會展示新住民華語數位教材。(記者黃政嘉攝)

