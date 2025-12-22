新北首創藝術雙聯學制 免出國修課、雙文憑開拓國際升學新路

教育局長張明文展現新北市推動國際教育的決心 。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市教育局今（22）日與美國舊金山藝術高中正式簽署合作備忘錄，由教育局長張明文與舊金山藝術高中校長 Dr. Sherry Zhang 代表簽署，美國在台協會（AIT）商務官 Jeffrey Dutton亦親臨見證，同時宣布全國首創引進「藝術領域雙聯學制」，讓新北高中生就學期間，免出國即可線上修讀美國藝術高中課程，完成相關學習後可同時取得臺美雙邊高中文憑，為未來升學與藝術職涯奠定更具競爭力的國際基礎。

廣告 廣告

新北市政府教育局致贈木鐸杯紀念 。（新北市教育局提供）

教育局長張明文表示，舊金山藝術高中通過多項美國教育機構認證，以嚴謹學術訓練與頂尖藝術專業聞名，課程涵蓋視覺藝術、聲樂、器樂、音樂劇、芭蕾及中國舞等多元領域，長期培育學生進入全球頂尖藝術與設計學院。

張明文指出，這次合作不只是課程共享，更是把世界級藝術教育帶進新北，讓孩子在地就能與國際對話，提早接軌世界舞台。此次藝術雙聯學制全面開放新北市高中生申請，特別有助於美術班、音樂班、舞蹈班等藝術才能班學生拓展升學管道。課程採混合式設計，學生可在臺線上修讀美國 AP（大學先修）與藝術專業課程，暑期再赴美參與密集實體創作與工作坊，體驗跨文化學習。並由合作學校將提供一對一升學諮詢，引導學生探索最適合自身的藝術與學術發展方向，順利銜接美加等地的知名藝術大學與設計院校。

舊金山藝術高中校長Dr.Sherry表示，能與新北市教育局共同推動藝術教育合作深感榮幸，期盼透過雙聯學制，讓藝術更貼近生活，成為孩子表達與成長的重要語言，並促進跨文化的創作交流，為學生帶來更寬廣的學習視野；美國在台協會商務官 Jeffrey Dutton 表示，很榮幸見證新北市與舊金山藝術高中攜手推動雙聯學制，這項合作充分展現臺美在教育領域的深度交流，也為學生創造更具國際競爭力的學習機會。

永平高中美術班學生高子媛分享，在臺灣就可同步修讀美國藝術課程，讓原本遙遠的留學夢想變得具體可行；學生葉子菱則表示，原以為赴美學藝術遙不可及，如今透過雙聯學制即可在地修課、遠距接軌國際，讓追夢之路更加踏實。

來賓大合照 。（新北市教育局提供）

新北市教育局強調，新北自108年起積極推動與英語系國家的雙聯學制合作，112年起更由教育局統籌擴大辦理，建構多元國際教育資源。未來將持續整合跨國資源、協助學生依興趣與專長發展，培養探索力與行動力，自信接軌國際。