新北首創高中交安示例 融入各領域課程

▲全體大合照。（記者王志誠攝）

交通安全也能用數學精準分析！新北市教育局昨（十二）日於錦和高中公開展出全國首創的「ＡＩ×交通安全」跨域示例課程，教育局劉明超副局長親自到校與學生一同體驗ＡＩ參數設定、ＶＲ實境駕駛與風險分析等學習內容。他表示，新北市自一一三學年度成立新北市交通安全輔導團後，已全面啟動教材研發、教師增能及教學示例推動，讓交通安全教育真正走進課堂與生活。

教育局指出，交通安全教育必須符合在地需求，輔導團自成立起便邀集交通領域專家學者、績優校長及國高中小專業教師共同研發教案，由柑園國小程煒庭校長擔任召集人，團隊依據交通部「交通安全教案手冊」進行在地化轉換，並透過試教、檢討、修正等程序，逐步建構國小到高中的完整教學示例。本次公開課展現新北首度完成的高中二年級示例，協助教師將交安教育有效融入各領域課程。

錦和高中張純寧校長表示，此次跨域課程由數學科老師與大同大學黃臣鴻教授合作設計，結合媒體設計思維、情境模擬與專題探究，讓學生從「用路人視角」與「公民責任意識」出發，思考交通行為背後的倫理與安全議題。課堂以三角函數的半角與二倍角公式分析學生日常通學動線，並透過ＶＲ頭盔真實模擬大型車內輪差、視線死角等危險情境，強化學生的風險覺察與判斷能力。

擔任授課的錦和高中數學教師吳致誠表示，高中階段的交通安全教育不應只停留在宣導，而是要讓學生「用知識解決真實問題」。透過ＡＩ模型參數設定、資料分析與ＶＲ操作，學生能即時看到行為與風險的因果關係，進一步提升邏輯思維、數據理解與責任態度。同學黃心吟也分享，透過實境模擬更能深刻理解「與大型車並排」的危險，體會安全並不是運氣，而是每一次選擇所造成的結果。

教育局表示，新北市各校已將交通安全納入課程計畫，並納入訪視機制督導落實，依各校周遭通學情境，推動校本化交通安全教學。呼籲家長與學校攜手合作，讓孩子從小建立正確用路觀念，運用科技與教育的力量，共同守護每天的通學安全。