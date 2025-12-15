教育局長張明文表示，108課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比明顯提高（新北市教育局提供）

「讀萬卷書不如行萬里路！」新北市率全國之先，由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊－土耳其篇》，今(15)日攜手駐臺北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表。教材落實108課綱「探究與實作」精神，帶領學生從土耳其出發認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，強化青年面對國際情勢所需的理解力與判讀力，展現新北在國際素養教育上的領航角色。

新北市教育局指出，本教材以「行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野實察，走訪安卡拉大學、當地高中、博物館、遺址與清真寺等重要場域，蒐集大量可直接運用於課堂的第一手素材，並獲我國駐安卡拉代表團及駐臺北土耳其貿易辦事處大力協助。透過實地觀察、專家訪談與在地紀錄，使教材兼具學術高度與教學可操作性，成為全國社會領域教師珍貴的教學工具書。

教育局提到，教材手冊從「地理篇」、「歷史文化篇」到「當代社會篇」三大面向完整鋪陳，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革；並首度系統整理臺灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。編輯團隊同步設計跨科探究與實作教案，如「土耳其與我國經濟貿易互動探究」及「多元文化的尊重與理解探究」等，協助教師把國際議題帶進教室，提升學生對戰爭、難民及人權等全球議題的思辨能力。

前進土耳其！新北首創《土耳其探究與實作教材》培育理解伊斯蘭世界的全球公民（新北市教育局提供）

教育局長張明文表示，108課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比明顯提高，也成為新型學測的重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其橫跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼透過教材的推出，能協助學生建立跨文化理解力，拓展全球視野。

駐臺北土耳其貿易辦事處代表柯睿（Fikret Türkeş）表示，近年與新北市攜手辦理「土耳其日國際素養系列活動」，讓更多師生認識土耳其多元文化與藝術，本次教材手冊的出版，讓雙邊合作從活動深化至課程，走入師生日常學習。他也誠摯邀請新北師生未來能親自走訪土耳其，實地感受深厚歷史底蘊與現代化發展。

教育局今(15)日攜手駐臺北土耳其貿易辦事處及國立政治大學共同發表實作教材手冊（新北市教育局提供）

教育局指出，新北市府已成立10個高中課程發展中心，持續提供教師專業成長、課程設計與素養命題等增能工作坊，支持學校發展具國際視野的多元課程。未來會以土耳其篇為起點，持續研發其他國家與議題的探究與實作教材，協助學生在社會領域跨域學習、連結真實世界。教材手冊已公告於「新北市中等教育資源網」（https://se.ntpc.edu.tw/），並提供電子檔及課程簡報，開放親師生及全國教育夥伴下載使用，共同提升國際素養教育能量。