新北首創「幸福學校」認證！10校全數過關、7校摘三星

新北市教育局今（20）日在自強國小舉辦「新育幸福學校認證」授證儀式，經過一年的審查與輔導，參與的10所學校全數通過認證，其中7校獲最高等第「三星」、3校獲「二星」，展現新北校園以學生為核心、兼顧科技應用與人文關懷的教育實踐成果。

教育局長張明文表示，新北市自民國113年起首創推動「新育－幸福學校」認證試辦計畫，在傳統五育基礎上，首度納入強調「做中學」的「新六育」，將智慧創客、AI工具等融入課堂，透過孩子的主動探索與真實任務學習，引導學生在動手做、做中學的歷程中找到熱情與價值，讓「為幸福而教」成為校園日常。

教育局長張明文表示，新北市自民國113年起首創推動「新育－幸福學校」認證試辦計畫，在傳統五育基礎上，首度納入強調「做中學」的「新六育」，將智慧創客、AI工具等融入課堂。（新北市教育局提供）

新北市中小學校長協會理事長、自強國小校長張明賢表示，自強國小此次榮獲三星認證，不只是榮譽，更是促進學校自我精進的動力，透過制度化的指引與同儕交流，協助學校看見自身優勢，也為未來課程發展與校務經營找到更清楚的方向。

教育局表示，「新育幸福學校」推動的核心是讓教育更貼近孩子的生命經驗，不只培育有知識與能力的「智慧人」，更陪伴孩子成為有擔當、懂生活的「價值人」。

