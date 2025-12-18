新北首創「獨居長者不動產防護網」 三方聯手「2機制」捍衛家的所有權

【記者曾佳俊／新北報導】詐騙猖獗，抱著退休金與房產的長輩易成為不肖人士眼中肥羊，新北市政府為防範不動產詐騙，警方攜手地政、社會共同推出「獨居長者不動產防護網」，將會啟動「事前介入、即時預警」兩大機制，一旦受理獨居長者辦理不動產登記案件，即啟動關懷提問機制，了解是否受他人指示涉及投資或接獲自稱檢警、公部門的電話指示等異常情形；假如發現疑似遭詐騙，將同步通報警方協助攔阻，並視需要通知社會局，由社工啟動福利及安全網資源，提供陪伴支持。

新北市政府警察局統計今(114)年起至10月底，高齡長者遭詐騙案件類型中，以「假投資」詐騙類型最為常見。而年長者，一輩子省吃儉用、努力工作，只為了存下一點安身立命的積蓄。然而詐騙集團無孔不入，一通電話、一份文件，就能讓他們多年努力在瞬間化為烏有。不僅如此，辛苦買下的房子也可能被詐騙者設局奪走，受害者甚至必須背負尚未繳清的房貸，陷入更深的痛苦與無助。

新北市政府為防範不動產詐騙，特別推出「獨居長者不動產防護網」，核心精神在於「事前介入、即時預警」，由地政事務所啟動預警機制，一旦受理獨居長者辦理不動產登記案件，即啟動關懷提問機制，了解是否受他人指示涉及投資或接獲自稱檢警、公部門的電話指示等異常情形；如發現疑似遭詐騙，將同步通報警方協助攔阻詐騙，並視需要通知社會局，由社工啟動社會福利及社會安全網資源，提供後續陪伴與支持。

為爭取更多查證空間，本計畫亦配合延長私人抵押權設定案件的辦理期限，讓獨居長者有充足時間審酌是否可能遭受詐騙，並給予地政事務所、新北警與社會局足夠時間介入關懷、協助釐清真相，避免倉促簽約造成無可挽回的財產損失。

另為防止同一名獨居長者反覆遭詐騙集團鎖定，新北市政府建置地政、警政、社政三方資料庫互助合作機制，對曾遭詐騙、曾被通報具高度風險之個案加強標記與關懷；未來如同一名獨居長者再度辦理相關不動產登記或抵押設定，即可提醒第一線同仁「這是一位需要多加關注的長者」，降低「二次被騙」、「反覆被同一集團鎖定操作」的風險。

新北市政府警察局局長方仰寧表示，累計至今年11月30日止，在警察局與金融機構、地政事務所、超商的聯合防堵詐欺犯罪之下，成功攔阻 2,456件、守住新臺幣19億3,618萬餘元，較去年同期增加8,393萬餘元。這些數字的背後，是一個個原本可能失去積蓄的家庭與長輩，因為第一線人員，多問一句、多查一步，而避免遺憾發生。

方仰寧說，而這次透過與地政局、社會局的合作，將不動產防詐做得更加全面，將獨居長者的財產保護更加完善，藉由在辦理不動產之設定或移轉登記案件時，由地政事務所第一線人員即時通報員警到場，並視需要連結社會局運用社福系統介入，來達到即時預警、攔阻詐騙及保障民眾財產安全之目的。

地政局局長汪禮國指出，鑑於獨居長者長期缺乏親友陪伴、提醒，是詐騙集團、地面師鎖定的犯案目標，為了保護長者財產安全、精準打擊詐騙，全國首創由地政局、警察局及社會局跨機關合作，透過行政手段針對本市持有不動產的4千餘名獨居長者加強防詐管理；地政事務所建立預警機制，一旦受理獨居長者不動產登記案件，即啟動關懷提問機制，同步通報警方協助攔阻詐騙，並通知社會局運用社福機制提供支援運用。跨機關合作防堵，配合延長私人抵押權設定案的辦理期限，讓長者有充足時間審酌是否遭受詐騙，建立更完善的「獨居長者不動產防護網」，全方位守護民眾財產權利。

社會局局長李美珍表示，新北老年人口已邁入80萬人，未來超高齡社會需要加強關懷長輩以確保獨居長者在社區的安全性。本市列冊獨居長者為9,384人，社會局將定期提供本市獨居長者名冊予地政局及警察局共同協助攔阻詐騙案件。社會局每季定期召開強化獨居長者社會安全網通報及關懷服務機制跨局處會議，結合跨局處資源網絡共同努力及合作精進獨居長者服務措施，包含電話問安、關懷訪視、緊急救援及銀髮俱樂部等。為了保護獨居長者財產安全，社會局將協助有經濟困難或其他社福需求者之獨居長者，使其能於社區中在地安老。

方仰寧表示，因為第一線人員多問一句、多查一步，而避免遺憾發生。

警察局再次呼籲，家中如有獨居長輩，請家屬務必多加關心，只要談到「高報酬投資」、或「把房子拿去抵押、短期操作就能賺一筆」等關鍵字，都應提高警覺，請大家主動陪同長輩查證；長者如接獲類似投資訊息或不明來電，都可以撥打165反詐騙專線，或就近向派出所求證，讓警方和市府團隊一起當長輩最堅強的後盾。透過地政、警政、社政跨局處合作，新北市將持續強化對獨居長者的保護網絡，守護每一位長輩、一間間用一生努力換來的家。

新北市地政局長汪禮國表示，延長不動產抵押設定的作業期限，可為民眾爭取「後悔」時間降低財損。

