新北首創AI升學教練上線（1） (圖)

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車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
連日豪雨山區藏風險！國家公園署警示天氣不穩 必要時取消登山行程
內政部國家公園署今天表示，連日豪雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度溼滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲風險，這個周末天氣也持續不穩定，呼籲登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
MLB》大谷翔平膝傷虛驚一場！MRI檢查正常、有望照常先發登板
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月12日對匹茲堡海盜之戰中因膝蓋不適提前退場，一度讓球迷相當擔心。不過在接受MRI（核磁共振）檢查後，道奇總算迎來好消息，檢查結果顯示一切正常，並未發現任何結構性損傷。
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開
「台灣第一名模」林志玲7年前嫁給日籍男星AKIRA（黑澤良平）後，育有4歲兒子，婚後生活也受到大家關注，近日，AKIRA登上王偉忠的節目，除了分享踏入演藝圈的心情外，也道出林志玲喝醉的真面目。蔡佩伶報導
北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了
根據臉書粉專《靠北天母幫》上有網友表示，「幽靈臭豆腐今天最後一天，再來就不賣退休了」，據了解，這攤臭豆腐多年來沒有招牌，也沒有固定營業場所，阿伯總是推著攤車穿梭北投行義路一帶販售。過去多半選在每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義...
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
高中生快搶！台大「先修課」擴大辦全國、馬來西亞「這7熱門課」搶先開
台灣大學高中生先修課程規模再擴大！台大今（13）日舉行校務會議，宣布115學年度將擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計劃」，適用的高中生對象由原先的台北市擴展至全國及馬來西亞，並採「實體授課、同步直播、課程錄播」方式，讓不同地區學生皆有機會提早修習大學基礎課程，未來若入學台大，可依規定向就讀學系申請學分抵免。
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
大谷翔平今日數據一次看（2026最新）｜年薪、綽號「高中生Shohei Ohtani」由來整理
大谷翔平是日本著名的投打雙棲棒球員，以百年難得一見的「二刀流」身手闖蕩MLB美國職棒大聯盟，備受外界關注
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[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
普丁認烏軍遠程打擊損害俄經濟：但無法動搖戰爭決心
據卡達媒體《半島電視台》報導，數週以來，烏克蘭持續加大對俄羅斯基礎設施的打擊力度。基輔稍早也宣稱，他們在11日晚間襲擊了俄羅斯下卡姆斯克（Nizhnekamsk）的1座煉油廠。隨著戰爭持續延長，以及俄軍在烏克蘭東部前線的推進速度放緩，烏克蘭對俄羅斯境內深處的煉油廠、儲...
突破人類極限！釀酒人火球男飆速168公里刷新大聯盟先發投手極速紀錄
密爾瓦基釀酒人火球男Jacob Misiorowski在今天（13日）先發對戰費城費城人隊的比賽中，首局就火力全開，面對開路先鋒史瓦伯（Kyle Schwarber）就用一顆104.5英哩（約168.1公里）速球將他三振出局，刷新自2008年開始追蹤球速追以來，先發投手投出的最快球速。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
留美與台大學弟沈伯洋同棟宿舍 蘇巧慧爆他每天做1事
民進黨新北市長參選人蘇巧慧12日晚間與同黨台北市長參選人沈伯洋同台，為新北市議員林秉宥站台造勢，兩人提出「雙北共好」理念，要打造更宜居、更具競爭力的雙北生活圈。蘇巧慧上台致詞時說到她和沈伯洋都是台大法律系，但是兩人差6歲不認識，直到在美國讀研究所時兩人同一棟宿舍就認識，下一句她脫口說：這個學弟「整天都在打電動」，突然發覺好像有點不妥，還在台上問說「這個可以講嗎？好像在直播。」
辛龍帶愛女登郵輪驚喜開唱！陳美鳳自宮3首讓出舞台
「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬的霸氣樂團及陳謙文，一起登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，當晚陳美鳳突宣布有「大彩蛋」，帶著女兒進行郵輪親子假期的辛龍以神秘嘉賓之姿被邀上台，除了獻出招牌模仿秀，還獻唱〈愛情釀的酒〉，將現場氣氛推向最高潮，成為整場秀的大亮點之一。
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
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經過數日的重新審查之後，FIA在昨天宣布撤銷Pierre Gasly於摩納哥GP的處罰，恢復Alpine車手季軍的席次