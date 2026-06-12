新北首創AI升學教練上線（1） (圖)

民進黨新北市長參選人蘇巧慧12日晚間與同黨台北市長參選人沈伯洋同台，為新北市議員林秉宥站台造勢，兩人提出「雙北共好」理念，要打造更宜居、更具競爭力的雙北生活圈。蘇巧慧上台致詞時說到她和沈伯洋都是台大法律系，但是兩人差6歲不認識，直到在美國讀研究所時兩人同一棟宿舍就認識，下一句她脫口說：這個學弟「整天都在打電動」，突然發覺好像有點不妥，還在台上問說「這個可以講嗎？好像在直播。」

中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9 則留言