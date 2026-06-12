新北首創AI升學教練上線（2） (圖)

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為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
連日豪雨山區藏風險！國家公園署警示天氣不穩 必要時取消登山行程
內政部國家公園署今天表示，連日豪雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度溼滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲風險，這個周末天氣也持續不穩定，呼籲登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。
MLB》大谷翔平膝傷虛驚一場！MRI檢查正常、有望照常先發登板
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，於台灣時間6月12日對匹茲堡海盜之戰中因膝蓋不適提前退場，一度讓球迷相當擔心。不過在接受MRI（核磁共振）檢查後，道奇總算迎來好消息，檢查結果顯示一切正常，並未發現任何結構性損傷。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
機車兩段式左轉取消？交通部拍板「因地制宜」 改採這招保護騎士
近期學術研究指出，台南市部分行政區試辦取消強制兩段式左轉後，交通事故下降21%，引發機車族與交通改革團體熱烈討論。針對機車兩段式左轉存廢爭議，交通部路政及道安司長吳東凌10日首度明確表態，宣布不會全面取消兩段式左轉制度，也不會一體適用開放機車直接左轉，而是將根據各路口條件因地制宜。
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
NBA總冠軍賽》第4戰經典戰役 官網列幾個數字一窺究竟
雖然NBA總冠軍賽第4戰已過了2天，但所產生的震撼力至今仍殘存著餘威，NBA官網就列出幾個第4戰的數
台灣「出梅」訊號明顯！林得恩揭轉入颱風季時間點
台灣梅雨季即將進入尾聲，氣象專家林得恩指出，根據最新氣象數值模式分析，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸，台灣地區的天氣型態將從梅雨季轉換至颱風季。
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
匈牙利新政府撤回否決權後 歐盟將重啟烏克蘭、摩爾多瓦入盟程序
據卡達媒體《半島電視台》報導，歐盟領袖曾在2023年12月同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判。然而，由於當時親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）反對了基輔（Kyiv）的入盟申請，談判一度被擱置。直到匈牙利新政府於今年5月上台，並於上週同意撤回奧班的否決權，入盟程...
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台灣大學高中生先修課程規模再擴大！台大今（13）日舉行校務會議，宣布115學年度將擴大辦理「高中生進階課程5年試辦計劃」，適用的高中生對象由原先的台北市擴展至全國及馬來西亞，並採「實體授課、同步直播、課程錄播」方式，讓不同地區學生皆有機會提早修習大學基礎課程，未來若入學台大，可依規定向就讀學系申請學分抵免。
突破人類極限！釀酒人火球男飆速168公里刷新大聯盟先發投手極速紀錄
密爾瓦基釀酒人火球男Jacob Misiorowski在今天（13日）先發對戰費城費城人隊的比賽中，首局就火力全開，面對開路先鋒史瓦伯（Kyle Schwarber）就用一顆104.5英哩（約168.1公里）速球將他三振出局，刷新自2008年開始追蹤球速追以來，先發投手投出的最快球速。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
辛龍帶愛女登郵輪驚喜開唱！陳美鳳自宮3首讓出舞台
「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬的霸氣樂團及陳謙文，一起登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，當晚陳美鳳突宣布有「大彩蛋」，帶著女兒進行郵輪親子假期的辛龍以神秘嘉賓之姿被邀上台，除了獻出招牌模仿秀，還獻唱〈愛情釀的酒〉，將現場氣氛推向最高潮，成為整場秀的大亮點之一。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕
12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。