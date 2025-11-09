新北首創AI教育局 推「幸福親子守候讚」打造溫暖智慧共育

有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能

新北市今（9日）舉辦「114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜親自頒發230位卸任會長感謝狀、231位新任及108位連任會長當選證書，感謝家長們長期協助校務推動、教學支援與親師合作。教育局同步推出全國首創「幸福親子守候讚」AI親職共育機器人，協助家長了解教養、情緒溝通及學校參與等相關疑問，作為獻給所有家長最溫暖的智慧禮物。

新北市教育局長張明文表示，教育局從2025年起率先全國，首創提出「AI教育局」的願景，並親自領導成立AI辦公室，推動人工智慧應用於行政減量與教學創新。

張明文局長特別感謝各校積極響應，其中蔡明貴校長更以全國資訊傑出人才的專業，設計出「幸福親子守候站」AI機器人，融合AI與SEL（社會與情緒學習）概念，協助家長與學校建立情緒支持與親職教育新模式。AI機器人提供全年無休、24小時的智慧服務，內含家長會法規、手冊及校務資訊，並以溫暖語氣引導家長面對孩子情緒的四步驟「先接住情緒、不急著糾正、協助表達、共同找出原因」，再檢討行為後果，同時提醒家長照顧自身情緒，讓科技更有溫度，陪伴家庭共築幸福學習環境。

典禮上多位家長故事動人，像是文化國小家長會長陳昱蓁以香氛專業設計「玫瑰蠟燭」課程，讓孩子用香氣傳遞感謝；有木國小家長會長曾詠麟勇奪壺鈴世界錦標賽6金1銀後仍返鄉陪練體能，傳達「出身有限、夢想無限」；三民高中家長會長王羽傑則以技職專長免費清洗校園冷氣、分享職涯經驗，鼓勵孩子「技能也能發光」。這些真實行動，正是SEL教育的最佳實踐，讓愛在校園日常中被看見。

新北市教育局表示，新北以「學生為中心，為幸福而教」，持續打造兼具AI智慧與人本溫度的教育城市。今年教育預算達755億元、連續四年全國第一；六年來更投入超過300億元改善校園環境，從照明、空氣品質到飲食安全，全方位守護學習品質。今年再編列8億元進行校園設備全面升級，汰換課桌椅、置物櫃與飲水機，讓校園更安全、舒適與健康。未來將持續以AI與人本並進，讓幸福教育在每一座校園扎根，成為孩子成長最溫暖的力量。