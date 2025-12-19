新北首創AI檢核網 交評交維審查半天搞定

新北市交通局19日正式啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助交通影響評估及交通維持計畫的書面檢核，審查時間從原本2周以上，大幅縮短為半天，加速提升行政效率。（高鈞麟攝）

新北市交通局19日正式啟動全國首創的「交評交維送審AI檢核網」，由AI協助交通影響評估及交通維持計畫的書面檢核，由於目前每年需審查的交評、交維報告書數量超過300件，對行政人力與審查時程形成重大壓力。「交評交維送審AI檢核網」能快速判斷報告內容是否符合規範，審查時間從原本2周以上，大幅縮短為半天，加速提升行政效率。

新北市都市發展快速、建案與公共工程數量持續增加，為降低施工及營運期間對周邊交通的衝擊，依法須提送交通影響評估及交通維持計畫，以確保道路安全與交通順暢。

交通局專門委員林昭賢說明，目前每年需審查的交評、交維報告書數量已超過300件，案件量龐大、內容專業且繁複，對行政人力與審查時程均形成相當壓力，同時影響案件推動效率。為因應龐大的審查需求，交通局全新建置「交評交維送審AI檢核網」，作為獨立輔助工具導入審查流程。

林昭賢表示，該系統結合大型語言模型（LLM）與既有交通規範與資料庫，可自動檢核書面內容，快速比對報告是否符合規定門檻與格式要求，大幅縮減報告書比對檢索工作，讓承辦人員能更專注於專業判斷與實質交通安全審查。

交通局長鍾鳴時表示，「交評交維送審AI檢核網」能把原本仰賴人工的檢核流程，轉型由「AI快速判讀審查」，不僅提升行政作業效率，未來將逐步導入更多實務應用，包括輔助同仁彙整交通會勘資料與重點提示、提供AI智慧客服即時受理民眾交通設施報修與查詢服務，以及發展智慧運輸中心語音助理，協助即時掌握交通狀況與應變資訊。

交通局說，「AI交通專員」是新北市智慧運輸發展藍圖中的重要里程碑。隨著明年第二行政中心完工，系統功能將透過持續累積交通數據與模組化技術，打造具備韌性與智慧反應能力的交通管理系統。

