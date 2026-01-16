新北首家三合一旗艦型日間照顧中心 土城「金城日照」開幕

新北市長侯友宜(坐者左)出席金城日照中心開幕活動。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高齡人口快速成長，市政府持續推動「醫、動、養」整合照護政策，公私協力，同仁康拓長照社團法人於土城區設立新北第126家日間照顧中心金城日照，結合「日間照顧」90人、「夜間臨時住宿」6床及「居家長照服務」的三合一多功能長照空間，是新北市首家旗艦型日照服務示範據點。

新北市長侯友宜說，新北市65歲以上人口已超過80萬人，日間照顧是長照3.0實踐在地老化的重要關鍵，市府將持續推動高品質日照服務，結合臨時夜宿與智慧科技應用，讓長者在熟悉、安全的社區環境中維持生活功能，同時減輕家庭與照顧者的照顧負擔。

衛生局長陳潤秋指出，長照3.0不僅是政策層級的精進；市府將持續整合長照與醫療資源，透過服務創新、科技導入與社區連結，各日照中心皆發展出獨具特色的照顧模式，並將復能訓練融入日常照護流程，同時協助家屬於返家後延續復能，提升整體照護成效。

高齡長期照顧處長林惠萍說，新北市現有的126家日照中心服務型態多元，且隨著長照需求持續增加，越來越多民間單位與團體投入長照服務行列，擴大日照與小規模多機能服務布局，完善在地高齡照護網絡，讓長輩都能在熟悉的環境生活、有尊嚴地安老。

新北市首家結合「日間照顧」、「夜間臨時住宿」及「居家長照服務」三合一旗艦型金城日照中心開幕。(記者翁聿煌攝)

