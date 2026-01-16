新北首家旗艦型日照中心 服務升級

新北市第126家日照中心「金城日照」提供複合式多功能長照空間，設置跨專業照護團隊與多元科技復能課程，成為新北市首家旗艦型日照服務的重要示範據點。（高鈞麟攝）

高齡人口快速成長，新北市政府全面強化在地長照服務量能，同仁康拓長照社團法人於土城區設立新北市第126家日照中心「金城日照」，結合日間照顧90人、夜間臨時住宿6床及居家長照服務的複合式多功能長照空間，設置跨專業照護團隊與多元科技復能課程，成為新北市首家旗艦型日照服務的重要示範據點。

新北市65歲以上人口已超過80萬人，市長侯友宜表示，市府將持續推動高品質日照服務，結合臨時夜宿與智慧科技應用，讓長者在熟悉、安全的社區環境中維持生活功能，同時減輕家庭與照顧者的照顧負擔。

衛生局長陳潤秋指出，市府整合長照與醫療資源，透過服務創新、科技導入與社區連結，各日照中心皆發展出獨具特色的照顧模式，並將復能訓練融入日常照護流程，同時協助家屬於返家後延續復能，提升整體照護成效。

高齡長期照顧處長林惠萍說，新北市126家日照中心服務型態多元，隨著長照需求持續增加，愈來愈多民間單位與團體投入長照服務行列，擴大日照與小規模多機能服務布局，完善在地高齡照護網絡，讓今天的父母、明天的我們，都能在熟悉的環境生活、尊嚴安老。

民進黨議員卓冠廷說，長照資源最怕的就是分布不均，以目前新北市126間日照型、小規模多機能、社區型的長照機構來看，目前高度集中板橋、三重及中永和，但是土城、樹林、三峽、鶯歌有逾60萬人口，鶯歌僅有3間、樹林也僅有4間，全市更有不少區域地廣人稀，但總共僅有1間，難以達到照護效能。

國民黨議員江怡臻表示，新北市高齡人口持續快速成長，市府必須超前部署、把長照資源做到更完整、更在地。期盼高齡長期照顧處持續盤點各行政區高齡人口結構與服務需求，透過公私協力方式，擴充日照、居家與社區式長照服務網絡，讓長照服務真正落實在社區。