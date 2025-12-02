新北首家「雙檢合一」保養廠上線安檢、黑煙一站完成

中隆汽車技師進行柴油車安全審驗。（圖：新北環保局提供）

新北環保局輔導鶯歌區「中隆汽車」成為全市首家同時具備「交通安全審驗」與「柴油車黑煙檢測」功能的「雙檢合一」認證保養廠。創新服務讓第四期以上大型柴油車、採自動排檔之柴油車，以及具原廠免驗馬力證明之車輛，可在同一地點一次完成兩項檢測，省時便利。

環保局指出，柴油車黑煙是影響空氣品質的重要污染來源之一，目前新北約有一萬八千輛第四期以上大型柴油車，每年均需定期檢測。以往車主需分別前往監理站與黑煙檢測站，流程耗時；透過雙檢合一服務，預估可節省逾一半時間，提升檢測效率，也更符合車主需求。

環保局長程大維表示，推動認證保養廠的目的讓「檢測」與「維修」緊密結合，不僅有助於強化柴油車污染管制，也讓車主在一站式服務中掌握車況、及時維修，也對健康與空品改善有正面助益。

中隆汽車自一一二年起受輔導成為授權黑煙檢測認證保養廠，初期僅檢測環保局清潔隊車輛，並經觀察期確認其檢測品質與流程。經長期驗證設備與作業均符規範後，今年九月起正式擴大服務對象，開放民間第四期以上大型柴油車前往檢測並領取自主管理標章。截至十一月廿一日止已核發自主管理標章一百三十九張。

目前新北共有中隆汽車、永德福汽車台北廠及福隆誠機器工廠等三家柴油車認證保養廠投入黑煙檢測及保養服務。其中僅中隆汽車取得雙檢合一資格；環保局持續輔導更多業者加入行列，擴大量能、提升便利性。