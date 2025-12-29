新北首屆青銀無人機足球賽 長輩大展身手不含糊

【記者葉柏成／新北報導】新北市社會局今〈29〉日在市府六樓大禮堂舉辦第一屆青銀無人機足球錦標賽，現場共有 14 組由銀髮長輩與青年志工組成的聯隊同場競技，展現「活到老、玩到老、學到老」的共融精神。

社會局副局長許秀能表示，新北有636個據點，通常到據點的男女長輩是3：7，但透過無人機足球的推廣，發現男女比變成6：4，可見科技運動類吸引更多男性長輩願意走出家門。

《圖說》新北舉辦首屆青銀無人機足球賽，吸引 14 組銀髮長輩與青年志工聯隊同場競技。〈社會局提供〉

她指出，活動由社團法人中華金點社區促進聯盟主辦，結合中華航空模型協會、中華無人機推廣協會、國際航空聯盟台灣區遙控無人機類FAI等單位辦理。新北長輩已高達80萬3千多人，佔19.86％，即將邁入超高齡社會20％，新北也做了許多因應策略，除據點外，還有里里銀髮俱樂部、松大、動健康八力等。

另外，推動青銀電競、無人機足球運動等，希望吸引更多男性長輩走入據點參與。市府也會從115年起，持續擴展無人機足球計畫，並爭取舉辦國際性青銀交流賽事。

《圖說》永和民權社區健康隊（左）和快樂隊PK，最後裁判說雙方6比6 戰成平手。〈社會局提供〉

幕後推手金點聯盟秘書長邱秀蘭表示，無人機足球（Drone Soccer）透過科技操作、手眼腦並用與團隊策略的運動，讓青銀共融、共學、共助，能延緩長者老化。受社會局委辦，10月份已辦理兩梯隊的無人機種子老師培訓，共有來自49個據點62人參訓，其中有58人取得完訓，未來這群種子老師將深入各據點去推廣。

《圖說》永和民權據點外號「多啦A夢」的韓大雄，操作無人機足球一點都不含糊。〈社會局提供〉

在錦標賽前由最早推動的民權社區進行友誼賽，在理事長王連月卿的帶領下，分成健康隊和快樂隊PK，其中健康隊最年長人瑞是據點的「多啦A夢」韓大雄，和82歲曾打過飛駝籃球隊的邱敏文領軍；快樂隊則由高齡92歲的范育榮等人出戰，兩軍從起飛、前進、轉彎、翻滾到進框，長輩都操作得靈活得分，最後比數6：6打成平手，現場爆出熱烈的掌聲。