新北首屆「綠店之星」 18餐飲摘星

新北市經濟發展局26日舉辦首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，共18家餐飲品牌店家獲表揚。（王揚傑攝）

新北市經濟發展局26日舉辦首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，由新北市副市長劉和然出席頒獎，表揚致力節能減碳表現卓越的18家餐飲品牌店家，前3名更獲頒3萬元至10萬元獎勵金，鼓勵新北更多店家推動低碳轉型。

劉和然表示，新北市積極推動淨零轉型，108年率先全台發布「新北市地方自願檢視報告」，111年公布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，持續引領城市與產業邁向永續發展。

劉和然指出，新北市服務業高達26萬6000家，占六都近22％，因此市府針對服務業首創「服務業店面能效分級制度」，並以餐飲業為首波示範對象，期透過節能創新與能源管理，優化設備運作、導入節能技術，將永續理念融入營運日常，實踐品牌社會責任，讓服務業成為新北綠色經濟的行動新典範。

經發局說明，綠店之星以「營業用電績效表現」與「設備效率及節能作為」為評估機制，透過書面初審、實地複勘與委員綜合決審三階段評比；另以五大方向作為評比指標，包括店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動，採星等分級制，表揚節能績效卓越的餐飲店家。

首屆共18家店家脫穎而出，分別為10家優良店家及8家潛力店家，其中優良店家前3名評為典範店家，分別為「弘爺漢堡國光51店」、「深坑廳咖啡」、「在一起ONE & TOGETHER」，獲頒10萬元、5萬元及3萬元獎勵金。

經發局強調，「綠店之星」未來將擴及至其他服務業，結合節能診斷、技術輔導與資源補助措施，協助業者落實能源管理，提升ESG永續競爭力。