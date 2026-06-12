新北首度摘下FIABCI金獎 寶高智慧園區獲全球雙料肯定

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【新北市訊】新北市產業建設成果再獲國際肯定！「FIABCI全球卓越建設獎（World Prix d’Excellence Awards）」昨〈11〉日在奧地利維也納舉行頒獎典禮，由新北市政府經濟發展局推動開發的「新店寶高智慧產業園區」，一舉榮獲「公部門基礎建設／環境適意工程類」全球金獎及「辦公建築類」全球銀獎，成為本屆少數獲得雙料殊榮的公共建設案，也讓新北市產業園區開發成果站上國際舞台。

經發局長盛筱蓉表示，寶高智慧產業園區一期自2019年啟動開發、2021年完工啟用，以智慧化與永續發展為核心理念進行整體規劃，成功將閒置土地轉型為兼具產業發展、生態環境與生活機能的智慧產業園區。園區除設置公共托育中心、綠地開放空間及完善公共設施外，也導入智慧管理系統，提供企業優質投資環境，成為獲獎的重要關鍵。

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《圖說》經發局打造的「新店寶高智慧產業園區」榮獲2026 FIABCI全球卓越建設獎「公部門基礎建設／環境適意工程類」全球金獎，展現新北市推動智慧產業園區建設成果獲國際肯定。。〈經發局提供〉

她指出，寶高智慧產業園區過去已獲公共工程金質獎等多項殊榮，此次再獲FIABCI全球卓越建設獎金銀雙獎，代表新北市公共建設品質已獲國際高度肯定，也展現城市創新與產業發展實力。目前園區已吸引鴻海、Tesla、Garmin等國內外指標企業進駐，持續帶動產業升級與就業成長。

盛筱蓉表示，為進一步擴大產業發展量能，市府正依程序推動寶高智慧產業園區二期開發計畫，預計投入約270億元經費。未來一期、二期共9.4公頃園區空間全面到位後，預估可引進約7,630個就業機會，創造約183億元年產值，持續吸引優質企業深耕新北，攜手打造安居樂業、產業繁榮的宜居城市。

《圖說》獲FIABCI雙料大獎的新店寶高產業園區。〈經發局提供〉

她說明，FIABCI全球卓越建設獎被譽為全球不動產與建築領域的重要指標獎項，由世界不動產聯盟（FIABCI）主辦，評選須經全球45個分會推薦，再由來自各國的65位國際專家共同評審與鑑定。

新店寶高智慧產業園區此次勇奪2026年全球卓越建設獎金、銀雙獎，不僅展現優異建設品質，更創下新北市升格以來首度獲得全球金獎的紀錄，彰顯城市建設與產業發展成果深獲國際認可。