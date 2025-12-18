新北首座原住民族歲時祭儀廣場動工 侯友宜加碼挺族人

（記者陳志仁／新北報導）為深化都會區原住民族文化傳承，新北市政府興建首座「原住民族歲時祭儀廣場」正式動工；新北市長侯友宜出席祈福典禮，除說明設計理念與文化意涵外，也宣布明年調高原住民族領導人及各區協進會理事長工作協助費，展現市府全力支持原民公共事務與文化扎根的決心。

圖／為深化都會區原住民族文化傳承，新北市政府興建首座「原住民族歲時祭儀廣場」正式動工。（新北市政府原民局提供）

新北市政府原民局說，新北市原住民族人口已逾6萬2千人，為六都第二高，族人多分布於三峽、鶯歌、樹林及土城，過去都會區原住民族舉辦歲時祭儀或文化活動，常需借用籃球場、停車場或河濱公園等臨時場地，不僅受限於空間條件，也影響儀式的莊嚴性與文化傳承穩定性；為回應族人長期期待，結合中央原民會經費挹注，斥資約3,070萬元興建專屬祭儀廣場，作為都會區原住民族文化延續的重要據點。

圖／祭儀廣場的設計融合原住民族文化意象與現代建築語彙，主體天幕採鋼骨薄膜穹頂結構，弧形造型靈感取自原民頭飾意象。（完工模擬圖，新北市政府原民局提供）

侯友宜表示，祭儀廣場的設計融合原住民族文化意象與現代建築語彙，主體天幕採鋼骨薄膜穹頂結構，直徑達30公尺，弧形造型靈感取自原民頭飾意象，地坪以跳色標示方位，利於祭儀流程進行，柱面則以馬賽克拼貼呈現族群圖騰，營造具文化辨識度的公共空間；入口意象未來也將邀請原民工藝師、地方原民團體，及族人代表共同討論規劃，使設計更貼近在地文化特色。

侯友宜強調，城市進步不僅在於硬體建設，更重視人與文化的永續發展，為肯定原住民族領導人及各區協進會理事長長期協助市府推動原民事務、服務遍及城市各角落；市府明年起每人每月將加發一千元工作協助費，期盼攜手族人凝聚文化力量，讓原住民族文化在新北市真正落實於生活之中。

