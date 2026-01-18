新北首座跑酷場落腳汐止 張錦豪爭取8大主題園區完工

248260118a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

守護市民休閒權益並活化閒置空間，新北市汐止區五堵鐵路橋下迎來新面貌。市議員張錦豪成功爭取市府約1600萬元經費，歷經150天施工，打造出汐止區保長長安公園。這座全齡化休憩運動公園已在近日順利完工啟用，現場規劃8大主題設施。

其中最吸睛的就是新北市第1座專業跑酷場，為青少年提供遮風避雨且專業的運動環境。張錦豪表示，這項計畫源自前年預算審查期間提出活化橋下空間構想，成功將保長安橋下空間規劃為包含籃球場、兒童滑步車場、成人體健設施、共融遊戲區等多功能場域。

汐止園區內也貼心設計讓小朋友拿粉筆塗鴉的地方，希望透過多元設施滿足不同年齡層需求，讓原本封閉的橋下空間轉化為具備安全與機能的公共場域。針對具備挑戰性的專業跑酷場，張錦豪特別提醒使用者要記得遵守相關規範。

由於跑酷場屬於較專業場域，民眾務必注意自身安全，現場已設有使用說明與QR-code教學影片引導正確使用。他強調，希望大家可以玩得開心並安全回家，讓這項專業設施成為帶動地方運動風氣的新亮點。

這座公園位在五堵火車站往北橋下，鄰近保興宮與長安國小，交通位置便利。張錦豪歡迎大家踴躍體驗，感受汐止區最新的運動休憩據點。他承諾會持續推動各項地方建設與空間活化，提升市民生活品質，為地方爭取更多優質休憩資源。

照片來源：新北市議員張錦豪臉書翻攝

