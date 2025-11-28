新北首座「食安示範區」落腳中和環球 56家餐飲獲優級認證

餐飲衛生管理分級評核委託專業團隊現場實地輔導評核。（圖／新北市衛生局）

百貨公司每逢假日總是人潮聚集，新北市衛生局今年特與Global Mall中和環球購物中心合作推出新北市首座「食安示範區」，導入「食品安全文化」概念，透過百貨公司落實進駐廠商把關與內部監督評核、餐飲店家推行溫控管理與遵循食品良好衛生規範準則，攜手把關食安，並樹立食安優良典範。

衛生局長陳潤秋說明，近年來國際食品安全管理倡導「食品安全文化」概念，期望企業組織由上而下建立起以食品安全為主的價值觀與信念，進而改變個人思維與行為，以主動降低食品安全風險。

陳潤秋說，首先百貨公司部分，建立挑選優良的餐飲店家進駐機制並透過內部稽核方式落實管理之責，讓百貨公司不再只是場地提供者，更賦予積極監督的角色；另一大重點是針對進駐的餐飲店家，推行冰箱（櫃）加裝溫度異常警報裝置，溫度異常警報裝置可幫助業者即時發現、介入矯正，確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險。

衛生局委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導中和環球購物中心館內56家餐飲業者全數通過餐飲分級評核取得「優級」標章，並將食材等資訊上傳新北市食材登錄平台，讓餐飲資訊透明化。

陳潤秋表示，衛生局每年持續辦理餐飲衛生管理分級評核，經過現場實地評核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等4大面向餐飲衛生，新北市今年共計730家餐飲業者通過評核，其中722家獲頒「優級」及8家「良級」標章，「優級」標章包含中和環球購物中心合作的56家餐飲業者。

衛生局28日頒獎表揚中和環球購物中心為本市首座「食安示範區」，並邀請館內9家餐飲業者代表今年通過評核之業者受獎，期許業者持續落實自主管理及遵守法規，作為本市餐飲業者良好典範。

衛生局呼籲民眾在外用餐時，可優先選擇通過餐飲分級評核取得優良標章的業者，也呼籲餐飲業者踴躍自主報名「餐飲分級評核」。

