新北首推「技職創新傑出獎」揭曉 3師雙校奪魁展現技職教育新典範

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長期深耕技職教育，以創新實踐帶動產業未來，今年推動「技職創新傑出獎 Skills Power」甄選機制，以創新教學、產學鏈結與競賽成果為核心，表揚優秀技職教師與學校。三重商工謝明樹、新北高工謝承哲及樟樹國際實中羅尹舒獲得個人組殊榮，學校組則由新北高工與樟樹國際實中雙雙奪冠，展現新北技職教育的創新能量。

獲獎教師中，羅尹舒投身教育18年，結合織品與服裝設計專業，指導學生在全國技能競賽屢創佳績，疫情期間更帶領學生製作防疫口罩套跨國捐贈，實踐「以技濟世」的教育精神；謝承哲以「每位學生都能發光」為信念，推動國中技藝教育合作班，協助學生取得鑄造乙級證照，通過率高達八成，用耐心陪伴學生從青澀走向自信；謝明樹則深耕產學合作，培訓近200名學生取得甲乙級證照，並積極媒合企業實習，讓學生提前接軌職場、發揮所長。

學校組表現同樣亮眼，新北高工秉持「務實致用、證能合一」理念，與旺宏電子、六和機械等企業深度合作，近三年在全國技藝競賽中囊括百座獎項，展現堅實教學成果；樟樹國際實中則以「希望與創新引領未來」為願景，推動國際教育、專題製作與校外實習，學生多次於國際舞台嶄露頭角，呈現技職教育的新世代樣貌。

教育局長張明文指出，設立「技職創新傑出獎」，正是肯定教師在創新教學、技能培育及產學合作上的努力，讓優秀教師的故事被看見。另教育局並推出「技職名人賞」系列活動，邀請產業達人、企業家及傑出校友現身分享，從牛排教父到AI工程師、陶藝師到永續設計師，共拍攝15部典範影片，串起技職故事鏈，讓更多家長與孩子看見「技能成為力量、教育成為希望」的真實樣貌。

