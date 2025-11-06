新北首日拍賣量約增2成 農業局：最快7日中午可買本地溫體豬肉

新北市肉品市場預計7日中午起拍賣，由中南部起運的豬隻6日下午陸續抵達。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國內因應非洲豬瘟禁運至6日中午，新北市農業局表示，豬隻從6日中午12點起，已陸續自中南部產地開始載運至新北樹林的肉品市場，新北市肉品市場首日預計共同運銷2724頭，較以往增加約1至2成，預計7日中午開始拍賣，下午4點半後屠宰，供應市場需求；新北本地未送至肉品市場拍賣的肉豬，從6日半夜就可宰殺，民眾最快7日中午就可買到溫體豬肉。

農業局表示，歷經10多天的禁運後，預計7日進行的拍賣量較以往多出1至2成、約2724頭豬，從中南部供應的豬隻已陸續於6日中午後抵達，依照農業部規定，6日晚間12點以後可以開始進行拍賣、屠宰及載運屠體，因為肉品市場的固定拍賣時間為中午12點至下午4點，約4點半開始屠宰，再將豬肉送至各市場。

但是未經肉品市場拍賣的豬肉，6日半夜過後即可宰殺，因此預計最快7日中午，民眾就可以買得到溫體豬肉。

