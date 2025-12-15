新北首間認證 北慈小兒髖關節發育不良照護獲肯定

台北慈濟醫院兒科團隊建立完善嬰幼兒治療網絡，「小兒髖關節發育不良（DDH）」照護項目獲得2025年醫策會「疾病照護品質認證」，新生兒科趙露露主任於12月11日代表團隊受獎。

兒童髖關節發育不良若在發育階段未被及早發現，可能造成跛行、長短腳等問題，進而影響孩子日後行走能力、活動發展與生活品質。台北慈濟醫院兒科團隊長期深耕兒童照護，建立完整的新生兒髖關節早期診斷與治療網絡，包括團隊整合，建置臨床照護流程及照護指標、衛教推廣及社區合作等。「小兒髖關節發育不良（DDH）」照護項目獲得2025年醫策會「疾病照護品質認證」，兒科部新生兒科趙露露主任於12月11日代表團隊受獎。

台北慈濟醫院自2006年起便投入「小兒髖關節發育不良」治療與照護，設有相關特別門診與衛教推廣。此次通過認證，也是新北市第一家通過該項疾病認證的醫院。「小兒髖關節發育不良並非只有先天發生，後天照護姿勢不正確也可能造成發育問題。」新生兒科趙露露主任指出，不少家長在揹抱時會將嬰兒雙腳打直，影響其髖關節發育。而該疾病早期多沒有症狀，若沒有及時發現並治療改善，後續則會出現包含：跛行、大腿外展受限制、髖關節脫臼，嚴重者會髖關節提前退化，需要提早置換人工關節，甚至引發脊椎側彎。她強調：「0至6個月是治療黃金期，僅需吊帶矯正，超過9個月才治療則需要手術才能復位。」因此院內建立完整的出生後檢查與追蹤流程，確保嬰幼兒在最關鍵的時期得到介入與照護。

廣告 廣告

兒科團隊以髖關節超音波篩檢技術檢測新生兒髖關節發育情況，讓疾病防範於未然。

傳統常見的新生兒髖關節檢查為徒手理學檢查，但部分細微病徵不易察覺。為此，台北慈濟醫院引進髖關節超音波篩檢技術搭配X光檢查，鼓勵新生兒家長第一時間篩檢出異常，院內新生兒髖關節超音波篩檢執行率已連續九年穩定提升，成長逾三成，使更多新生兒能在黃金時期接受檢查，為疾病早期診斷奠定關鍵基礎。預防注射門診醫師也會在嬰幼兒回診注射預防針時再次進行理學檢查，讓疾病防範於未然。若經篩檢確診「小兒髖關節發育不良」，小兒髖關節照護核心團隊則會及時介入，團隊除了兒科醫師外，更與骨科、復健科、放射科等跨團隊合作，為嬰幼兒提供完善的治療與後續追蹤管理。

除了提升專業治療技術之外，新生兒科也積極展開相關衛教，團隊自行設計吉祥物「髖寶」，以卡通青蛙的形象增加親切印象，並於門診區設置行動條碼背板，提升推廣疾病知識及加深民眾認知度的效果。趙露露主任進一步指出，新生兒科不僅針對「執行新生兒髖關節檢查」設有 VR 教案，供醫護人員提升臨床操作經驗，也制定照護檢核表，定期針對照護人員實施能力檢核。同時與鄰近醫療院所、產後護理之家、托嬰中心等合作，共同推廣小兒髖關節發育不良的知識、篩檢技術等專業技能。

本次獲得「疾病照護品質認證」，趙露露主任表示：「確實需要投入大量準備，但看到團隊的配合與成效，會覺得辛苦都是值得的。」並補充，醫院於今年底正式參與衛福部「健康台灣深耕計畫」，往後可提供新生兒免費篩檢名額，提升篩檢覆蓋率，讓更多寶寶健康成長。台北慈濟醫院與新生兒科團隊將持續精進，營造各年齡層民眾更專業、安心的就醫環境。

撰文／周子寧；攝影／范宇宏、盧義泓