新北馬岡潮間帶遭倒毒劑 為抓沙蠶害魚蟹大量暴斃

新北市貢寮區福連里長吳文益說：「蟲在那兒，他有很強的毒物把牠弄出來。」

說到生活在潮間帶礁岩底下的沙蠶，被不肖人士疑似使用化學藥劑「石碳酸」逼出藏身處，新北貢寮馬岡漁村的吳里長重批手法很殘忍，因為這裡的海蝕平台潮間帶生態相當豐富，是當地居民守護的海洋場域。

吳文益表示，「潮間帶就是所有很多動植物、魚蝦貝類產卵、復育小寶貝的地方，這不肖業者為了抓這些海蟲，毒死那些生物、毒死那些動植物，實在是天理不容。」

居民在潮間帶發現大量魚類、蟹類，甚至鰻魚死亡，相當氣憤。潮間帶的海水疑似受到化學藥劑影響，海域還發現不少奄奄一息的海兔。

環保局人員獲報後到場採樣檢測水質，將視化驗結果判定汙染源；還有長期關注當地潮間帶生態的老師也到場關心，十分不捨。

宜蘭羅東高中老師劉佳勳指出，「牠是躲在沙子裡面，所以基本上我們很難抓到牠。牠們全都跑出來就不正常，尤其現在又是白天，理論上白天不會出現。」

由於潮間帶有很多生態，學者分析，可能這個海域的水溫較高，適合沙蠶生長。沙蠶適合做為釣餌，用來引誘午仔魚等的魚類上鉤。由於石碳酸為管制品，沙蠶被逼出，連魚、蟹等的海洋生物都遭殃，人也會受影響。

海洋大學海洋生物所名譽教授程一駿分析，「生態系當然是有影響呀，一般來講在旁邊釣魚的人，相關的全都受影響。因為那附近如果是一般的漁家的話，其實影響滿大的，因為它如果不嚴重就不是管制性藥品。」

里長提醒，類似事件並非首次發生，目前還無法估計受影響的範圍，呼籲民眾暫時不要在這片海域採集海菜，以免被波及中毒。里長也報請海巡單位介入調查，也請居民守望相助，防止類似案件再次發生。