新北馬年春聯「馬祥厚運」亮相！索取地點、福袋發送曝光

侯友宜指出，從國語意涵來看，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」代表的是深厚而全面的祝福，台語諧音則為「馬上好運」。

新春將至，新北市長侯友宜今（27）日發布新北市府推出的「馬祥厚運」春聯，由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作，以吉祥詞意與台語巧思蘊含諧音「馬上好運」，應景即將到來的馬年。

侯友宜指出，從國語意涵來看，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」代表的是深厚而全面的祝福，不只是財運好、事業順，也祝福大家平安健康、家庭幸福，祝福馬年萬事順心、好運滿載。台語諧音則為「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，象徵馬年來臨，好運即刻到位、財運福運齊至，寓意「馬年最好運」。

新春將至，新北市長侯友宜今（27）日發布新北市府推出的「馬祥厚運」春聯。

新北市府也設計「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，設計成可以轉動，象徵「轉錢=賺錢」。

記者會上，侯友宜開筆揮毫寫下「安駒樂業」四字，以「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

記者會上，侯友宜開筆揮毫寫下「安駒樂業」四字，以「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

新北市府也設計「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，設計成可以轉動，象徵「轉錢=賺錢」，呼應台語中「馬轉錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音，馬匹造型上也貼上10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福民眾新年一開始就財氣到位。

福袋上畫面動線串聯新北從日到夜的山海城風貌(野柳、淡江大橋、平溪)，邀請全民「到新北轉(賺)一圈」，不僅感受城市魅力，也祝福大家「馬上賺錢、一路順行」。福袋背面則以三隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字意象，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄、步步向前，同時寓意馬蹄生金。

即日起，周一至周五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取，福袋則是配合市長的市政活動及春節走春行程發送，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。

2026新北年貨市集，將於1月31日至2月1日在中和四號公園登場，集結40攤年貨業者，並推出年貨拍賣會等活動。另推出「線上年菜特惠組」，888元及2888元兩種價位，限量88組，1月28日中午12時起在KKTIX開放預購，詳情請上「來新北逛菜市」臉書查詢。

