新北馬年「文化走春」將開跑 新美館館慶、潮盛新莊、鼓藝節接力啟動

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市文化局長張䕒育28日於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告108年至114年間文化政策推動成果，並同步展望2026年文化推動重點，包括春節文化走春、新北市美術館開館周年等相關活動。市長侯友宜表示，市府將持續支持文化政策推動，結合交通建設、城市治理與觀光發展，讓新北成為一座真正以文化服務市民、以藝術連結世界的城市。

新北市文化局長張䕒育28日於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題進行專案報告。(圖/新北市文化局提供)

張䕒育表示， 2026年文化推動將率先從春節展開，推出「馬力全開」文化走春系列活動，串聯新北市各公立博物館與美術館，從年前暖身、春節走春到元宵壓軸，結合線上互動與實體扭蛋「轉好運」，邀請市民在年節期間走進博物館；此外，配合淡江大橋即將通車，文化局亦規劃結合十三行博物館、淡水古蹟博物館等場館資源，至6月前推出60場次的文化行旅，透過走讀、導覽與水岸視角，重新連結橋梁、河流與城市發展的歷史脈絡。

張䕒育說明，新北市自108年起持續投入藝文設施建設與改造，截至目前累計新建及改造75處藝文據點，總投入經費約103億元（含規劃中的新北市圖書館第二總館），希望打造更友善、可近性的文化空間，讓市民在生活圈內就能親近藝術與閱讀。

在閱讀服務方面，108年至114年間，新北市新建樹林分館、淡海小書房、瑞芳分館、林口西林圖書閱覽室、五股守讓堂圖書室、林口李科永紀念圖書館、八里龍形圖書閱覽室及三重兒童親子分館8處新館，並完成56處既有分館的空間改造。未來115年至120年，市府規劃新建7座館舍並持續改造23處空間，持續提升閱讀環境品質。

三重兒童親子分館。(圖/新北市文化局提供)

4月適逢新北市美術館開館周年，並搭配捷運三鶯線通車，將於4月至6月陸續推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動，讓美術館不只是展覽空間，而是成為市民生活動線中的文化節點。

配合新北市美術館開館周年及捷運三鶯線通車，4至6月將陸續推出煙火、表演、建築光雕等活動。(圖/新北市文化局提供)

此外，今年「潮盛新莊」將以「聲音」為策畫主題，於5月30日至6月21日在新莊新月廣場及新莊廟街周邊登場，透過音樂、聲響與跨界展演，帶領民眾從聲音認識新莊廟街的歷史脈絡與文化特色。

新北市鼓藝節今年迎來20周年，將邀請「優人神鼓」帶來精心編排的演出。(圖/新北市文化局提供)

「2026新北市鼓藝節」將迎來20周年里程碑，開幕場於5月16、17日盛大舉辦，規劃邀請日本、韓國國際鼓藝團隊來臺交流演出，與國內多組鼓藝團隊同台呈現，展現鼓藝文化的跨世代與跨國對話，並由優人神鼓擔任壓軸演出，為20周年寫下重要篇章。