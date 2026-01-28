新北馬年「文化走春」2月登場 新美館館慶、潮盛新莊、鼓藝節等接力啟動





文化不只是展覽與活動的堆疊，更是一座城市如何回應市民生活、陪伴城市成長的重要力量。新北市政府文化局今（28）日於市政會議，以「藝動新北、文化同行」為主題，報告108年至114年間文化政策推動成果，從藝文設施建設、閱讀服務深化，到品牌活動的形塑，展現新北市以文化作為城市發展軟實力的整體成果，並同步展望2026年文化推動重點，包括春節文化走春、新北市美術館開館周年等相關活動。

文化局長張䕒育表示， 2026年文化推動將率先從春節展開，推出「馬力全開」文化走春系列活動，串聯新北市各公立博物館與美術館，從年前暖身、春節走春到元宵壓軸，結合線上互動與實體扭蛋「轉好運」，邀請市民在年節期間走進博物館，讓文化成為過年走春的選項之一，也讓博物館成為陪伴市民的重要文化場域；此外，配合淡江大橋即將通車，文化局亦規劃結合十三行博物館、淡水古蹟博物館等場館資源，至6月前推出60場次的文化行旅，透過走讀、導覽與水岸視角，重新連結橋梁、河流與城市發展的歷史脈絡。

廣告 廣告

張䕒育局長指出，文化局以「藝動新北、文化同行」為主軸，從硬體建設到軟體內容，逐步讓文化走進日常生活，成為市民生活的一部分。新北市自108年起持續投入藝文設施建設與改造，截至目前累計新建及改造75處藝文據點，總投入經費約103億元（含規劃中的新北市圖書館第二總館），希望打造更友善、可近性的文化空間，讓市民在生活圈內就能親近藝術與閱讀。

另在閱讀服務方面，108年至114年間，新北市新建樹林分館、淡海小書房、瑞芳分館、林口西林圖書閱覽室、五股守讓堂圖書室、林口李科永紀念圖書館、八里龍形圖書閱覽室及三重兒童親子分館8處新館，並完成56處既有分館的空間改造。

目前全市共有107座公共圖書館，圖書館的角色早已不只是借書空間，而是市民交流、學習與休憩的重要場域。近年來圖書館利用人次從108年約2,081萬人次，成長至114年4,500萬人次，顯示閱讀服務已逐步融入市民生活。未來115年至120年，市府規劃新建7座館舍並持續改造23處空間，持續提升閱讀環境品質。

去年正式開館的新北市美術館，是新北市近年最重要的文化建設成果之一。今年1月更獲香港《ArtAsiaPacific》雜誌選為「2025全亞洲藝術新館」推薦讀者2026年造訪，成功提升新北在國際文化版圖中的能見度。4月適逢新北市美術館開館周年，並搭配捷運三鶯線通車，將於4月至6月陸續推出煙火、表演、市集與建築光雕、燈光造境等系列活動，讓美術館不只是展覽空間，而是成為市民生活動線中的文化節點。

館內推出國際特展《共織宇宙》，邀請阿根廷知名藝術家托馬斯・薩拉切諾來臺展出大型裝置創作，展期自3月21日至9月6日；館外則規劃「捷運藝術列車」，結合新美館建築語彙與移動概念，讓藝術走進城市交通系統，實踐全民美術館的理念。

除了場館與服務，新北市也持續透過品牌活動，深化城市文化樣貌，也讓藝術走出劇場、走進街區。114年擴大舉辦的「潮盛新莊」，為市府配合「新莊百年風貌整合計畫」推出的全新品牌活動，今年「潮盛新莊」將以「聲音」為策畫主題，於5月30日至6月21日在新莊新月廣場及新莊廟街周邊登場，透過音樂、聲響與跨界展演，帶領民眾從聲音認識新莊廟街的歷史脈絡與文化特色。系列活動中，6月6日將於新月廣場舉辦主題音樂會，6月7日則於新莊廟街推出廟街展演活動，並同步規劃走讀、傳統藝術體驗、講座與展覽，展現新莊在地文化的多元面貌。

「2026新北市鼓藝節」將迎來20周年里程碑，開幕場於5月16、17日盛大舉辦，規劃邀請日本、韓國國際鼓藝團隊來臺交流演出，與國內多組鼓藝團隊同台呈現，展現鼓藝文化的跨世代與跨國對話，並由優人神鼓擔任壓軸演出，為20周年寫下重要篇章。

市長侯友宜表示，新北市持續以文化作為城市發展的重要基石，透過完善的藝文設施與貼近市民的文化活動，不僅提升城市競爭力，也讓市民在忙碌生活中找到文化的陪伴與力量。市府將持續支持文化政策推動，結合交通建設、城市治理與觀光發展，讓新北成為一座真正以文化服務市民、以藝術連結世界的城市。

更多新聞推薦

● 日本重機神社首度落腳台南 開啟台日重機觀光新篇章