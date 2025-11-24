新北馬拉松12/7開跑 高雄跨年3大樂團嗨翻

12月全台活動密度高，新北市「耶誕馬拉松接力賽」將於12月7日清晨起跑，當天多處交通管制，民眾須提前規畫行車路線；台南市「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」12月6、7日登場，以聖尼古拉斯節為主題，打造南台灣冬季限定慶典；高雄市府公布2026跨年晚會3大樂團卡司，包括滅火器、芒果醬及Ponay的原式大樂隊，以強大音浪陪民眾迎接新年。

「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」邁入第二屆，今(2025)年吸引550隊伍於12月7日清晨齊聚新北市民廣場開跑，賽事自5時30分鳴槍，路線經縣民大道、華翠大橋延伸至河濱，全長24.7公里。

為維護選手安全，多處道路將於凌晨起陸續封閉，包括縣民大道二、三段、華翠大橋及環河西路四段等，全線封閉或部分車道限制時段自0時至11時不等。新北市府呼籲用路人提前改道路線，並依現場交管指揮通行；而公車667暫停停靠「雙十路站」，改於「海山天下社區站」搭乘。

「2025德元埤水漾風生－荷蘭村魔法節」則於12月6、7日於柳營德元埤荷蘭村舉辦，以歐洲節慶「聖尼古拉斯節」為靈感，營造全台唯一的異國魔法主題活動。台南市長黃偉哲表示，荷蘭村因有風車、草原及露營地景，已成台南冬旅亮點，此次更結合周邊新營、東山、後壁等區域，形成完整旅遊動線。

活動內容涵蓋創意市集、奇幻舞台秀、親子DIY闖關及夜間火舞演出。在地業者祭出專屬優惠，像是獨木舟折抵100元、餐廳消費贈限量冰淇淋、市集滿額贈禮等。台南市觀旅局指出，藉此展現柳營魅力，邀請全國旅客走入荷蘭村感受濃厚節慶氛圍。

高雄市府今(24)天公布2026跨年夜最新卡司，有金曲樂團「滅火器」、人氣樂團「芒果醬 Mango Jump」與話題十足的「Ponay的原式大樂隊」，3組風格截然不同的樂團，將於夢時代接力演出。

滅火器迎來創團25週年，特別為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾帶來驚喜舞台。首次登上高雄跨年舞台的芒果醬以青春曲風掀起共鳴，並透露將集結「後援軍」全力演出。來自台東的Ponay原式大樂隊則在完成部落年祭後趕赴現場，以全新編舞與編制嗨翻港都。

