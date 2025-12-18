新北駕駛迴轉2度輾壓黑狗 動保處：最重可罰17.5萬

（中央社記者曹亞沿新北18日電）新北三重區日前一輛汽車迴轉時，2度輾壓路上黑狗，幸黑狗尚能行走無大礙。新北市動保處查獲肇事駕駛，過失傷害行為最高可依動保法等罰17.5萬元，飼主因未管控飼犬也將開罰。

有民眾在社群上po出影片，16日上午一輛汽車在新北市三重區路口迴轉時撞到一隻黑狗，黑狗被捲入車底後又再遭汽車後輪輾壓，駕駛全程未下車查看直接駛離，行徑引發討論。

新北市動保處今天發布新聞稿，動保處人員前往事發地點巡查，在附近工廠尋獲受傷黑狗，發現黑狗是廠家飼養，經檢視犬隻走路無礙、外觀有皮肉傷，已要求飼主盡速將犬隻送醫檢查，避免有內出血或其他傷害。

廣告 廣告

動保處在三重警分局協助下查獲肇事車主，駕駛表示當時知道壓到東西但沒看到狗，事後有回去尋找但也未見受傷犬隻。

動保處表示，駕駛造成動物受傷而未送醫，已違反依新北市動物保護自治條例第11條規定，可處新台幣3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰；另犬隻遭二次車輪輾過致受傷，依動物保護法可處1萬5000元以上、7萬5000以下罰鍰，即最重可處駕駛17萬5000元罰鍰。

至於飼主未管控飼犬，讓犬隻獨自外出，已違反動物保護法第20條，寵物出入公共場所應由7歲以上者伴同，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

動保處呼籲，民眾駕駛車輛須隨時注意車旁狀況，若感覺有撞壓物品應隨即下車巡視，一旦誤傷犬隻應及時協助就醫；另外，飼主應注意寵物出外安全，外出應以鏈繩管控犬隻，避免造成交通意外。（編輯：陳仁華）1141218