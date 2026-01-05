新北騎士同地同時收2張紅單 法院：跨雙黃線、沒打方向燈

蘇姓機車騎士行經新北市三重區捷運路與重新路四段路口時，因變換車道未使用方向燈，同時跨越雙黃線行駛，遭警方一次開立2張違規紅單。蘇男認為同時間、同地點的違規行為卻被開2張罰單並不合理，提起行政訴訟。

蘇姓機車騎士變換車道未使用方向燈。（圖／ 新北市政府交通事件裁決處 提供）

案經法院審理後指出，「未使用方向燈」與「不依規定駛入來車道(跨越雙黃線)」屬於不同構成要件的違規行為，即使發生在同一時間、同一地點，仍應分別舉發處罰，最終判決駕駛人敗訴。

新北市交通事件裁決處統計，因同時違反「未使用方向燈」及「不依規定駛入來車道」的交通違規案件，於去年即達4851件。裁決處處長李忠台表示，依《道路交通管理處罰條例》及法院實務見解，只要屬於不同違規態樣，並非單一行為，即須依法分別處罰，並不因發生時間與地點相同而合併處罰。

蘇姓機車騎士跨越雙黃線。（圖／ 新北市政府交通事件裁決處 提供）

裁決處也提醒用路人，行車時務必依照道路標誌、標線及號誌指示行駛，變換車道前應確實使用方向燈，並遵守車道規範。養成良好的駕駛習慣，不僅能保障自身與其他用路人的行車安全，也能避免因違規而造成不必要的荷包損失。

