新北騎警關懷弱勢 化身復能夥伴

▲伊甸基金會頒發感謝狀予新北市政府警察局騎警隊。(圖:新北市警察局提供)

新北市警察局騎警隊於十一日舉辦「關懷弱勢馬術體驗」活動，主動邀請新北市政府社會局委託伊甸基金會辦理的「新莊幸福小作所」四十位身心障礙學員，前往漢諾威馬術俱樂部參與餵食馬匹與騎乘體驗，學員在騎警隊員與服務人員的陪伴下，近距離與馬匹互動、餵食與騎乘，透過溫柔穩定的馬步節奏與細心引導，讓原本緊張不安的情緒逐漸放鬆，轉化為燦爛笑容，在體驗中學習信任、勇氣與情緒安定，也展現警察人民保母溫柔的一面。

活動中由騎警隊員帶同身障學員親自以紅蘿蔔餵食馬匹，他們由開始的恐懼表情變成歡笑，接著又逐一帶領他們上馬體驗騎乘的感覺，這種互動式的關懷活動，讓他們的臉上洋溢著喜悅的笑容，學員們在互動過程中，不僅訓練身體的穩定與協調，也在與馬匹建立信任的過程裡，獲得自信與正向情緒，實踐「多元復能」的精神。

伊甸基金會新莊幸福小作所主任詹炳松表示，這次跨域合作讓服務更具創新與深度，學員們透過馬術體驗，以身體感知與動作覺察，開啟不同於日常課程的學習歷程，進而增進生活體驗，相信每一次的嘗試，都能幫助他們進一步邁向獨立自主的生活，家長們也都深受感動，並對舉辦這次深具意義的活動表達十分謝意，讓更多人感受到警察的溫度與社會的關懷。

新北騎警隊自九十二年成軍以來，除了日常訓練及執勤外，並致力於與市府各機關及民間公益團體密切合作，藉著關懷弱勢團體進而推動犯罪預防宣導，樂於回饋社會，積極展現警察專業與柔情。運用這些經過專業訓練、俊美穩定的馬匹，為身心障礙朋友帶來溫暖與快樂，看見他們勇敢的表現，正是此次活動最大的意義。

騎警隊也將繼續與其他社福團體、機關及學校保持聯繫，持續辦理這樣有意義的活動，透過主動關懷社會弱勢團體，讓更多民眾體會到優質的警政服務，並引起社會大眾對需要幫助的群體更多重視與支持，共同展現社會的共融力量。