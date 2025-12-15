新北騎警隊年燒千萬 民代批浪費錢

新北市警察局騎警隊明年度預算編列1000萬餘元，議員李倩萍在六審審查會直批「浪費錢」。（柯毓庭攝）

新北市警察局騎警隊明年度預算編列1000萬餘元，議員李倩萍在六審審查會中直指「浪費錢」，認為騎警隊只有宣導功能，不應該年花千萬元，只為了養一批活動才用得上的人力與馬隻做觀賞用途，可以改向馬場租用騎師、馬匹做活動宣傳使用才合理。對此，新北市警察局回應，騎警隊以展現新北榮耀與驕傲為主，刑案或為民服務非主要任務。

李倩萍指出，騎警隊年花千萬元預算，但卻沒有實質勤務，觀光作用比較大，其中又有一半預算是花在訓練員警騎馬，另外還需跟馬場租馬，直言「沒有協助警察工作啊，騎馬追歹徒嗎？」李倩萍強調，其他國家有皇家騎警隊存在，是因為有其皇室歷史背景存在、有必要，但以新北來說，台灣沒有這樣的歷史背景，直言「用這個要幹嘛？」

廣告 廣告

李倩萍強調，並非是認為騎警隊必須解散，騎警隊確實有吸晴效果，但應該有更省錢的方法，若以活動需求，應可改以向馬場租賃騎師與馬匹，只需要提供騎警隊服裝，如此一來即可省下大筆的訓練員警費用，強調「服裝看得出是新北市就好，為何要花這麼多錢，讓警察去做所謂的馬術訓練，又不是要比賽」。

新北市議員蘇錦雄也提案，將騎警隊預算送議會大會討論，認為騎警隊勤務、訓練執行以及服裝與應勤裝備經費是否有必要，需要再經過討論。

警察局回應，騎警隊員警執勤利用馬匹居高臨下的優勢，讓民眾一眼就看到警察執勤、增加見警率，同時騎警隊也是新北市府的形象代言，展示城市特色，今年更暌違多年受到國慶車隊邀請擔任前導，配合馬匹演出獲得好評，展現新北榮耀與驕傲，強調刑案任務或為民服務不是騎警隊主要任務。