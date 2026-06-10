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新北高工資訊科許邵安同學（新北市教育局提供）

錦和高中陳柏宇同學（新北市教育局提供）

新北驕傲 今年共5,178位優秀學生獲市長獎肯定（新北市教育局提供）

新北市114學年度市長獎、適性市長獎、品學模範市長獎暨優秀身心障礙學生代表與市長合影活動分場辦理。本學年度共有5,178位高中職、國中及國小優秀學生獲獎，展現新北學生在學業表現、品格實踐、技藝發展及多元適性的學習成果。市長侯友宜勉勵獲獎學生，並與同學逐一合影留念，共同紀錄畢業階段的重要榮耀時刻。

新北市長侯友宜表示，今年是第八年頒發市長獎，這八年來見證過很多得到市長獎的同學，一路走來始終如一、堅持莫忘初心、全力學習、全力展現自己的才華，尤其克服很多的困難，展翅高飛，也期盼未來在整個社會上能夠開創臺灣的未來，創造更美好的臺灣。

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市長侯友宜表示，市長頒發的是一個勇氣、責任、以及承擔未來這個社會祥和、以及讓臺灣更好的希望，頒了5,178個的所有市長獎的同學，不論是學習卓越、或是特殊才藝，甚至包括適性多元、品德模範、克服困難的身心障礙的同學，都是大家多年來學習成績的一個展現。人生只有在學習的過程當中展現你的態度，追求你的卓越，不斷往前走。一個階段一個階段，你就會做你自己，會對自己的未來充滿著信心。

新北高工資訊科許邵安同學透過適性安置進入資訊科就讀後，在師長陪伴與鼓勵下，逐步找到學習方向。高一即考取電腦軟體設計丙級及電腦硬體裝修丙級技術士證照，展現對資訊技術的專注與潛力，並代表學校參加勞動部第18屆全國身心障礙者技能競賽「網頁設計」職種勇奪金牌，成為適性發展與自我突破的最佳寫照。

錦和高中陳柏宇同學面對家庭環境挑戰，仍以穩定態度投入學習，高中三年成績名列前茅，自然科表現尤為突出，曾獲校內生物學科能力競賽第一名，並代表學校參加新北市生物科能力競賽獲得佳作。除了學業表現外，也積極參與服務學習，曾擔任榮譽服務隊員及副大隊長，並培訓成為新北市防災士，展現學業實力與服務精神。

教育局表示，今年獲獎學生在學業、技藝、體育、服務及品格等不同領域表現亮眼，也展現新北教育重視適性揚才與多元發展的成果。未來將持續提供多元學習機會與完善支持系統，陪伴每位孩子在適合自己的道路上穩健成長。