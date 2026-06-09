新北驕傲，臺灣未來！ 5,178位優秀學生獲市長獎肯定
記者蔡琇惠／新北報導
新北市114學年度市長獎、適性市長獎、品學模範市長獎暨優秀身心障礙學生代表與市長合影活動，今（9）日展開首場表揚，並將於10日、29日及30日分場辦理。本學年度共有5,178位高中職、國中及國小優秀學生獲獎，包含高中職999人、國中1,551人、國小2,021人、適性市長獎193人、品學模範市長獎代表384人及優秀身心障礙學生30人，展現新北學生在學業表現、品格實踐、技藝發展及多元適性的學習成果。市長侯友宜勉勵獲獎學生，並與同學逐一合影留念，共同紀錄畢業階段的重要榮耀時刻。
侯友宜表示，很高興看見新北學生在學業、技藝、品格、才藝及克服困難等不同領域展現成果，也感謝師長長期陪伴與家長支持，共同成就孩子的重要時刻。每一位站上舞台的孩子，都代表著努力、堅持與自信，也展現新北教育重視多元發展、適性揚才的價值。期許同學帶著良善品格、積極態度與腳踏實地的精神，勇敢迎向人生的下一階段。他特別勉勵學生：「今天，你們是新北的驕傲；明天，你們將創造臺灣的未來！」
新北高工資訊科許邵安同學透過適性安置進入資訊科就讀後，在師長陪伴與鼓勵下，逐步找到學習方向。高一即考取電腦軟體設計丙級及電腦硬體裝修丙級技術士證照，展現對資訊技術的專注與潛力，並代表學校參加勞動部第18屆全國身心障礙者技能競賽「網頁設計」職種勇奪金牌，成為適性發展與自我突破的最佳寫照。
錦和高中陳柏宇同學面對家庭環境挑戰，仍以穩定態度投入學習，高中三年成績名列前茅，自然科表現尤為突出，曾獲校內生物學科能力競賽第一名，並代表學校參加新北市生物科能力競賽獲得佳作。除了學業表現外，也積極參與服務學習，曾擔任榮譽服務隊員及副大隊長，並培訓成為新北市防災士，展現學業實力與服務精神。
光榮國中陳予澤同學在國中田徑生涯累積奪下8面金牌，並於全中運賽場包辦100公尺、200公尺、4×100公尺接力、4×400公尺接力及4×400公尺混合接力等5面金牌，同時打破2項大會紀錄，展現穩定訓練與競技實力。面對傷病調整與賽前壓力，仍持續堅持訓練，把握國中最後一役全力以赴，為自己完成階段性目標，也為新北體育寫下亮眼成績。
三峽國中蔣雨希同學國小及國中階段均獲學習卓越市長獎肯定，本年度再獲品學模範市長獎，展現穩定學習表現與良好品格。她積極參與校內外競賽，多次入選校內刊物投稿，並在國語文演說及新北市英文菁英盃獲得佳績；同時連續兩年獲校慶運動會800公尺亞軍，展現自律、毅力與多元發展。
新北市教育局表示，今年獲獎學生在學業、技藝、體育、服務及品格等不同領域表現亮眼，也展現新北教育重視適性揚才與多元發展的成果。未來將持續提供多元學習機會與完善支持系統，陪伴每位孩子在適合自己的道路上穩健成長。
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