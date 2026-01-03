新北驚傳墜樓！女子重摔人行道倒臥血泊 送醫搶救中

（圖／東森新聞）





新北今（3）日中午驚傳墜樓意外！鶯歌一名女子，不明原因自社區高處墜落，重摔至一樓人行道。警方獲報到場時，發現女子倒臥血泊中，頭部重創、四肢骨折，已經失去生命跡象，送醫搶救當中，警方也還要再調查其墜樓原因。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

