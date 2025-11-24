新北驚傳校園暴力 高一女遭學長拖行剪髮
新北市今（24）日發生一起校園霸凌暴力事件，上午9時許永和區某所高中內，一名高一女學生在校內與高三王姓男學生發生碰撞，王男心生不滿10時許至胡女教室門口叫囂，隨後持剪刀進入教室內剪胡女頭髮，並拉扯胡女頭髮從3樓教室拉至2樓走廊，經其他同學勸阻王男才罷手。
校方老師獲知後通知雙方家長到場，2名學生及家長在派出所調解不成，胡女家長堅持提告傷害及妨害自由告訴，轄區永和警方依規定受理，並完成校安及兒保通報，同時通報社政單位介入輔導。
校方表示，經了解過程此事件並非長期霸凌，為2名同學口角延伸的突發事件，已依照程序處置、通報，後續將輔導相關學生，避免類似事件再度發生。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
