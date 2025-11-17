新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生

鄭男疑似試圖縱火輕生。（圖／翻攝畫面）

新北市與基隆市交界處的調和街轉運站對面停車場，昨（17日）晚間發生一起火燒車事件。一名31歲鄭姓男子駕車至現場後，疑似在車內點火輕生，導致車輛迅速起火燃燒。鄭男雖成功逃出，但仍身受燒燙傷，情緒激動，所幸送醫治療後暫無生命危險。

基隆市與新北市消防局於晚間6時59分接獲通報，立即派遣6輛消防車及14名消防人員趕赴現場。抵達時，車輛已全面燃燒，消防人員立即佈水線搶救，火勢於十分鐘內撲滅，但車體已被燒成骨架。

鄭男為基隆市民，當時駕駛母親名下的小客車。據了解，他將車開至停車場後不久，車內突冒出大量濃煙，他受不了高溫後打開車門逃出。警消到場後發現他精神恍惚、情緒不穩，立即將其送醫。

警方與火災調查人員在車內副駕駛座發現木炭等疑似助燃物，初步研判不排除縱火輕生可能。瑞芳警分局已拉起封鎖線蒐證，並派員至醫院掌握傷者狀況，將於其情緒穩定後進一步了解事件真相。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

