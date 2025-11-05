新北驚現首例本土登革熱！汐止6旬婦「沒出國都在家」 感染源不明

新北市新增首例本土登革熱病例。（示意圖／Pixabay）

疾管署今日（5）公布，新北市新增首例本土登革熱病例，為一名居住於汐止區的60歲女性，10月下旬出現頭暈、全身輕微酸痛症狀，隔日發燒、肌肉痠痛至診所就醫，5日後症狀未緩解，經通報檢驗確診登革熱第一型。個案無國內外旅遊史，主要活動地為住家，研判為本土散發病例，感染源待釐清。

疾管署副署長曾淑慧說明，個案原先因發燒、肌肉痠痛至診所就醫，初步診斷為流感，醫師曾開立克流感藥物，但後來症狀未緩解，至急診就醫後確診登革熱。目前在家中休養，同住接觸者皆無症狀。

曾淑慧表示，國內本土疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於11月4日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、台南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至11月7日和11月24日，台北、宜蘭個案則都已監測期滿。

曾淑慧指出，新北市個案與上述型別皆不同，判斷與國內先前本土疫情無關，為散發個案。由於個案無國內外旅遊史，感染源待釐清，衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作及病媒蚊密度調查加強孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。

曾淑慧說，往年11、12月也都有零星病例，雖然天氣轉涼，但溫度仍落在20度左右，但埃及斑蚊、白線斑蚊要到18度以下活動力才會下降，甚至埃及斑蚊13度、白線斑蚊8度以下才會死亡。且陸續有境外移入個案，也可能造成本土疫情發生，目前登革熱並未在台灣深耕或過冬，大多都是由境外移入轉為本土。

疾管署統計，今年截至11月4日，累計26例本土登革熱確定病例，分別居住高雄市13例、桃園市7例、台南市3例、宜蘭縣、台北市、新北市各1例，無重症或死亡病例。另累計221例境外移入病例，為近6年同期第三高，多自東南亞國家移入，以印尼59例最多，其次為越南、菲律賓、泰國。

疾管署提醒，目前天氣雖已轉涼，白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍有降雨，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

