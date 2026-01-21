新北體育預算增至34億 侯友宜拍板調升全中運金牌訓練金

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府體育局今（21）日以「新北起點到世界頂點－運動人才培育」為主題，由局長洪玉玲在市政會議專題報告；新北市長侯友宜則宣布，115 年度體育預算提高至 34 億元，同時拍板調升全國中等學校運動會金牌選手訓練補助金，盼透過更完善資源，強化選手留才與競技實力。

侯友宜表示，要提供選手專業化、科學化的培訓環境，必須有充足的資源挹注，在115年體育預算增加10億元支持下，市府全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度；除了先前已宣布全國運動會（全運會）金牌選手每月訓練補助金調升至2萬5,000元外，未來「全中運金牌選手訓補金」也將提升至每月1萬3,000元，讓選手在國、高中基層打拚階段，能安心留在新北訓練。

洪玉玲指出，全中運金牌選手訓練金調升後，將有助於選手在升學與銜接國家代表隊階段持續留在新北訓練，避免人才外流，相關補助也將搭配績效評估與訓練計畫，確保資源有效運用；此外，蘆洲、板橋第二運動中心預計今年啟用，其中板橋第二運動中心設置專業級的自由車訓練室，成為光復高中等重點學校的培訓基地，同時積極優化專業賽事場地。

洪玉玲補充，包含板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地， FIFA認證國際級新莊足球場也全新更換人工草皮等；另9月將在日本名古屋舉行的亞運，新北市共55位選手入選培訓隊，包含拳擊林郁婷、體操丁華恬、射箭雷千瑩、桌球陳思羽、舉重陳玟卉等擁有奧運經驗的名將，展現運動人才培育成果。

侯友宜也指示體育局，持續將學校運動團隊的專項培訓需求，納入未來第二運動中心特色規劃，勉勵體育局持續扎根運動人才培育，看見選手的需求，成為他們最強的後盾；強調，「基層選手的培訓是基礎工程，就像選手在訓練場上重複著枯燥、高強度的訓練，流著汗水甚至淚水，這些努力在還沒有站上頒獎臺的那一刻之前，往往是外界看不見的！」

