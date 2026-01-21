新北體育預算 侯加碼至34億

新北市長侯友宜表示，透過體育發展提升城市競爭力，今年度體育預算達三十四億元。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市體育局二十一日以「新北起點到世界頂點─運動人才培育」在市政會議進行專題報告。市長侯友宜表示，盼透過體育發展提升城市競爭力，一一五年度體育預算達三十四億元，大幅增列十億元，將資源投入四級人才培育體系，包括專業化、科學化的培訓環境，並提高獎助金、訓練補助金及獎學金額度，提供選手穩定的支持。

侯友宜說，新北市致力提倡全民運動，持續推動國民運動中心及運動據點，目前有十六座國民運動中心、兩座水上活動中心，透過一館一特色方式，提供選手專業訓練。今年將完工啟用板橋、蘆洲第二運動中心；其中板橋設置專業級自由車訓練室，做為光復高中等重點學校培訓基地。

侯友宜指出，二０二六亞運九月在日本名古屋舉行，新北市共有五十五位選手入選培訓隊，占全隊人數近五分之一。他強調，體育不只是運動，更是一個產業鏈，要將市場做大、活絡產業，讓選手退役後能到產業界就職，未來才會更有保障。新北市會努力留住人才，讓他們深耕發展。

體育局表示，新北市自一０八年迄今已完成六十處運動聚點，並優化板橋體育場為國際認證田徑場；新莊棒球場則建置全國首座人工草皮橄欖球場，作為國家級培訓基地，滿足全民運動與選手培訓需求。另外，去年底新莊田徑場改裝成三色跑道，ＦＩＦＡ認證的新莊足球場也更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。

體育局指出，今年市府全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度，先前已宣布全運會金牌選手每月訓練補助金調升至二萬五千元，未來「全中運金牌選手訓補金」也將加碼至每月一萬三千元，讓選手在國、高中基層打拚階段就能獲得穩定支持，安心留在新北訓練。