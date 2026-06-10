新北高中成果展 教育局：百位師生秀自主學習力

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（記者陳志仁／新北報導）新北市政府教育局今（10）日在板橋高中舉辦「自主領航‧多元綻放」高中課程學習成果分享會，集結全市30所高中職、超過百位師生參與；並邀請五所大學教授與學者到場交流指導，展現學生在校訂必修、多元選修、探究與實作及自主學習等面向的豐碩成果。

圖／淡江高中則以「海好有你」專題關注淡水河口塑膠垃圾問題。（新北市政府教育局提供）

教育局指出，本次活動特別邀請教育部「作伙學」計畫主持人、林國明以「課程學習成果怎麼做？審查原則和實作方法」為題進行專題講座，從大學審查角度解析學習歷程檔案與課程成果呈現重點，協助學生掌握如何展現學習動機、探究歷程、問題解決能力及成長反思，讓成果不只是作品展示，更能呈現個人的學習軌跡與思考能力。

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分享會現場展出內容涵蓋科技創新、環境永續及科學探究等多元領域，板橋高中學生分享參與Power Tech青少年科技創作競賽的經驗，展現從發現問題到設計解方的自主學習歷程；淡江高中則以「海好有你」專題關注淡水河口塑膠垃圾問題，透過實地調查與倡議行動，實踐環境關懷；明德高中學生則透過製作門多西諾馬達，驗證太陽能發電、電流磁效應及電動機等科學原理。

臺師大陳佩英教授肯定學生作品兼具探究深度與學習歷程完整性，展現主動探索與整合知識的能力；陽明交大陳鏗任教授認為，新北市連續兩年辦理成果分享會，提供學生跨校交流平台，讓學生能相互觀摩不同學習路徑，拓展學習視野與表達能力；三民高中學生王宣筑也分享，透過教授的解析，更清楚如何優化學習歷程檔案，重點不在於做得多，而是能清楚說明學習收穫與成長歷程。

教育局補充，新北市長期透過新課綱行動協作平台推動課程創新，目前已發展超過30門校本特色課程，並於2025年獲選親子天下「教育創新100」及遠見天下「未來教育臺灣100」；未來將持續結合大學資源及AI輔助學習平台，打造更多元的學習場域，協助學生探索興趣、累積能力，走出屬於自己的學習道路。

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