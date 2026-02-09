新北高中特招 12校釋出逾千席職人名額

樹人家商商業經營科店舖經營創藝商品特色課程。（圖：新北教育局提供）

為了引導具實作潛力與職業興趣的國中生早日接軌產業趨勢，新北市教育局公告「一一五學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，自昨（九）日起開放報名。今年有十二所學校、六十三個科別，提供九百七十八個招生名額，另加身心障礙及原住民學生名額五十四人，總計一千零三十二個職人席次。特色招生不限新北市籍，開放全國學生報名，幫助學生根據興趣與能力選擇合適的學習路徑。

教育局指出，本次特色招生為具備競賽實績的技術型人才打造升學直通機制。凡曾於全國技能競賽（含分區賽）獲得佳作以上成績者，報考相關群科可免參加術科測驗，術科成績以滿分計算；入學後亦可銜接金手培訓機制，透過系統化培育，持續累積專業實力，朝更高層級的國內外技能競賽與專業舞台邁進。

樟樹國際實中林浩吉校長指出，各校依群科發展方向系統性規劃多元特色課程，強化「做中學」與實作導向學習，內容涵蓋ＡＩ人工智慧機器人、自動化智慧物聯網、半導體實務、無人機航空測量、電競實務、３Ｄ遊戲美術、時尚工藝、廚藝技能、觀光導覽解說、保母技能培訓、潮食創作及寵物美容等領域，協助學生自國中階段即能銜接專業學習，逐步形塑清晰且具延續性的職涯發展方向。

歷屆透過特色招生的學生在專業競賽和升學上均有顯著成就。瑞芳高工的吳侑倫與吳侑承兄弟，在全國技藝競賽中分別獲得測量職種金手獎第三名及第四名，畢業後進入國立臺灣科技大學與國立臺北科技大學，展現技職升學的成果。此外，簡竹偵同學透過特色招生進入鶯歌工商廣告設計科，期間獲得DNA Paris Design Awards及二○二五年AASA Awards三項大獎，顯示特色招生制度在專業實力與實戰表現上的成效。

教育局提醒，特色招生一律採網路報名，報名期間為一一五年二月九日至三月三日，術科測驗訂於四月十一日辦理，錄取名單將於六月十一日上午九時公告。鼓勵有志投入專業群科、喜愛實作學習的國中畢業生，把握期程，及早選定方向，將興趣轉化為專業能力，為未來升學與就業奠定穩固基礎。