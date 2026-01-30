新北高灘處增設自行車淡江租借站 1月31日試營運享免費2小時

248260130a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府高灘地工程管理處配合淡江大橋通車後的路網規劃，為連結淡水河左右岸的自行車動線，於漁人碼頭增設「淡江租借站」。高灘處處長黃裕斌表示，淡江大橋設計有完善的自行車道，方便民眾往返兩岸並觀賞河口景致。為銜接河濱公園的騎乘動線，淡江租借站定於1月31日展開試營運，提供全新的單車租借服務。

黃裕斌說明，淡江租借站位置設於淡水第二漁港漁人碼頭木棧道下的商店街區域。為因應新站啟動，1月31日與2月1日試營運期間，民眾凡在現場辦理「原地借、原地還」，可享有免費租借2小時的配套。黃裕斌指出，此項措施適用於現場所有車種，包含電輔車、親子車等，目的是讓大眾熟悉淡水河濱的新騎行據點，落實低碳旅遊。

廣告 廣告

248260130a02

高灘處表示，目前新北河濱共設有15個租借站，站內提供多樣化車種，並具備加裝兒童座椅與甲借乙還等服務。為了提升租賃效率，現場已導入數位化租借流程，民眾可透過行動裝置快速完成手續，減少臨櫃等待時間。有關各租借站的詳細訊息與不定期活動資訊，民眾可利用官方網站查詢。

高灘處說明，前往淡江租借站的民眾，可搭乘捷運至淡水站後，轉乘紅26或836公車至漁人碼頭站；或由紅樹林站、淡水站轉乘淡海輕軌藍海線，於漁人碼頭站（V26）下車步行約8分鐘。淡江租借站定位為假日站，營業時間為每周六及周日早上八點至下午七點，提供民眾河岸漫遊時的單車租用選擇。

照片來源：新北市政府高灘處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

黃淑君整理弱勢加碼補助 新北市政府115年起自動入帳

下雨刷牙變洗臉 王威元撥建議款為興穀國小補齊設施

【文章轉載請註明出處】