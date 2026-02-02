新北高灘處河濱市集名家揮毫迎春 大年初一財神送發財金

248260202a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

喜迎甲午馬年，新北市政府高灘處處長黃裕斌表示，為讓市民感受濃厚年節氣氛，特別於115年農曆年前夕2月7日辦理「馬躍新北‧翰墨迎春」名家揮毫，並於大年初一（2月17日）舉行「財神到來送發財金」活動。透過名家揮毫與發送發財金，分享好運並邀請民眾走訪園區沾喜氣，希望將新北河濱園區打造成兼具運動與文化氣息的親子友善空間，提供市民更多休憩去處。

黃裕斌指出，揮毫活動特別邀請錢瑞英、李存禾及廖美蘭等書法名家親臨，老師們以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥語為題，結合馬年意象展現創意書體，讓民眾可近距離欣賞大師運筆並挑選喜愛的賀詞。大年初一上午9點30分起，市集區域將有財神爺獻上祝福，發送象徵財運滾滾的發財金，每小時發放300份，共計3個梯次，數量有限送完為止，請民眾把握機會。

走春就來河濱園區，黃裕斌提到市集周邊的新北大都會公園熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場，豐富遊具是孩子們的最愛，為親子共遊首選景點。幸福水漾園區則是拍攝紀念照的最佳場所，民眾還能漫步至景觀橋辰光橋，其設計理念以雙層雙曲線的橋台套疊結構營造觀景平台，能飽覽園區綠意美景。相關單位已完成環境整備，確保園區在年節期間提供高品質休憩空間。

黃裕斌建議民眾可規劃半日或一日遊行程，先到市集沾喜氣、領春聯，再到周邊草坪與遊戲場舒展身心，感受新北河濱獨特的自然與文化魅力。新北市政府邀請市民朋友攜家帶眷走訪，除了享受戶外運動快感，更能參與充滿傳統韻味的活動，期許全體市民在新的一年都能馬到成功。黃裕斌祝福大家新年「馬」上好運、財源滾滾來，共同迎接幸福健康的一年。

目前各園區及市集已做好萬全準備，熱烈歡迎市民朋友在春節期間走訪新北河濱。除了享受多樣化的遊樂設施，更能體驗充滿墨香的傳統文化，黃裕斌也特別提醒，活動期間人潮眾多，請民眾參與各項活動時遵守秩序。再次祝福大家馬年平安順利，透過豐富的走春行程，讓全家人在新年的開端都能充滿活力與好運，在美麗的河濱園區留下最珍貴的年節回憶。

照片來源：新北市政府高灘處提供

