新北高灘處表揚績優保全人員 守護河濱設施與市民安全





為提升市民休憩安全並肯定保全人員的辛勞付出，新北高灘處長黃裕斌表揚過去一年在安全巡查、環境維護、民眾服務與緊急應變方面，表現傑出並能隨機應變能力的10位保全人員。由高灘處處長黃裕斌親自頒獎，肯定各保全人員夜以繼日的付出。另特別表揚一名保全人員，近日在巡查勤務中巡查時拾獲裝有新臺幣20萬元現金的背包，除立即通報外，並在找到失主後，為避免爭議，陪同至派出所進行清點與確認，過程公開透明。

黃裕斌表示，這次事件充分展現保全人員的誠實、冷靜與高度責任感，從拾獲到協助警方及失主完整確認，每個步驟均依程序進行，確保物品安全與透明處理。並指保全人員扮演著不可或缺的安全守門人角色，民眾遇到的任何大小事，就是我們保全人員最重要的事。並指新北市河濱公園是全臺唯一設有保全人員的河濱公園，每日都有民眾進行運動、休憩及活動，為確保民眾安全，河濱保全人員於第一線執行巡查任務，無論酷暑或深夜，都持續守護河濱公共設施與市民安全。

黃裕斌說，新北市河濱公園保全人員他們經常處理突發事件，包括協助迷途老人孩童、協助落水民眾、處理民眾受傷、設施有無被破壞、阻止不當行為、並多次成功挽救尋短民眾、汛期間更要不畏風雨監控河川水位等，這些看似日常的工作，都是守護公共安全的重要任務。

