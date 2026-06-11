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【商家指南推廣專題】

當越來越多人開始重視生活品質，家具選購也從單純購買商品，逐漸轉變為整體居家空間的規劃。位於新北市新莊五工路的慕思家居，憑藉超過500坪大型展示中心、台灣慕思床墊及專業規劃服務，近年成為不少消費者選購新北高端訂製家具的重要參考品牌。

不同於一般家具門市，慕思家居打造超過500坪展示空間，讓消費者能夠一次體驗客廳、餐廳與臥室等完整居家情境。透過實際展示與專業建議，民眾在挑選新北高端訂製家具時，不僅能了解產品特色，也能更直觀感受家具與空間搭配後的整體效果。

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近年來，許多新成屋與換屋族群在規劃居家空間時，更傾向親自走訪大型展示中心比較產品。由於能同時體驗家具與睡眠產品，慕思家居逐漸成為不少家庭規劃新居的重要參考據點。

除了家具規劃服務外，台灣慕思床墊也是慕思家居深受消費者關注的重要原因。隨著睡眠品質逐漸受到重視，越來越多人開始將床墊視為提升生活品質的重要環節。台灣慕思床墊長期投入睡眠研究，並透過TS健康睡眠測試系統分析人體睡姿與受力狀況，協助消費者找到適合自己的睡眠支撐系統，因此成為許多人選購新北訂製床墊時的重要選擇。

慕思家居表示，每個人的身形、睡姿與生活習慣不同，因此選擇床墊沒有標準答案。透過實際試躺與專業評估，消費者更容易找到適合自己的台灣慕思床墊，也讓不少民眾在比較新北訂製床墊品牌時，會優先安排時間到展示中心體驗。

在家具產品方面，慕思家居匯集來自法國、義大利、大陸及台灣等地的精選家具系列，提供更多元的新北高端訂製家具選擇。從沙發、餐桌、床組到收納櫃體，皆可依據不同空間需求進行搭配規劃，滿足現代家庭對生活美學與機能性的期待。

隨著個人化需求持續提升，新北客製化傢俱市場也逐漸受到關注。許多消費者希望家具能符合空間尺寸與使用習慣，因此慕思家居提供完整的新北客製化傢俱規劃服務。無論是客廳、餐廳或臥室空間，都能透過專業顧問協助配置，打造更符合需求的生活環境。

除了提供新北客製化傢俱服務外，慕思家居也透過專業團隊協助消費者進行家具配置與空間規劃，提升整體居住品質。

目前慕思家居位於新北市新莊五工路的500坪展示中心，提供台灣慕思床墊、新北訂製床墊規劃、新北客製化傢俱服務及新北高端訂製家具體驗。透過睡眠規劃與居家設計整合服務，協助消費者打造兼具舒適度與品味的理想生活空間。

【FAQ常見問題】

Q1：慕思家居有哪些特色？

A：慕思家居擁有超過500坪大型展示中心，結合台灣慕思床墊、家具展示與專業空間規劃服務，提供完整居家選購體驗。

Q2：台灣慕思床墊有哪些特色？

A：台灣慕思床墊導入TS健康睡眠測試系統，協助分析睡姿與支撐需求，提供更適合個人的睡眠方案。

Q3：慕思家居展示中心在哪裡？

A：慕思家居展示中心位於新北市新莊區五工路，擁有超過500坪展示空間，提供新北高端訂製家具、台灣慕思床墊及新北客製化傢俱規劃服務。

店家：台灣慕思床墊／TRECA Paris

新北旗艦店

電話：02-27009968

地址：新北市新莊區福興里五工路103號1樓

Google Maps 地圖：https://rink.cc/rw0mm

FB：https://rink.cc/hbfco

以上訊息由台灣慕思床墊提供