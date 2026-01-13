新北高齡交通事故死亡攀升 道安鎖定長者守護安全

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府今天表示，統計114年1月至9月的高齡者肇事死亡比前1年同期增加8人；因應邁入超高齡化社會，守護行人與高齡者用路安全列為今年道路交通安全改善首要重點，全面強化防制作為。

新北市道路交通安全會報上午舉行，會中公布114年道路交通事故統計，114年1月至9月，新北市行人肇事死亡比前年（113年）同期增加4人，高齡者肇事死亡共82人，比起前年同期的74人，增加8人。

廣告 廣告

市長侯友宜表示，市府應持續凝聚團隊力量，針對行人、機車族和高齡者等不同族群，及肇事與行政區特性進行分析，對症下藥，以更周延的規劃與實際行動，守護市民用路安全。

道安會報表示，各道安小組已盤點潛在風險、整合跨局處資源，今年預計投入新台幣5億4000萬元，從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護等面向，推動24項交通安全重點工作計畫，以強化交通安全防護網。

秘書小組說，今年改善重點包括，路口行人安全設施，校園、高齡、公園及鄰里社區環境的周邊路口改善，行人及高齡友善示範區計畫，無號誌路口安全改善計畫，易肇事地點與路口改善措施。

另外，因應日前台北車站發生隨機殺人公安事件，道安會報表示，交通局、警察局、消防局與台北客運一起舉辦「公車行車安全與緊急應變教育訓練」，強化駕駛長面對突發狀況的應變能力。

侯友宜提醒，新北市警局捷運警察隊今天成立，各公共運輸業者除了駕駛長的應變能力，包括場（廠）站的安全也是重點。（編輯：李亨山）1150113