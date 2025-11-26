新北高齡服務雙冠王！衛生局奪金、新莊衛生所摘標竿

新北衛生局獲全國唯一金獎、新莊區衛生所榮摘標竿標章高齡服務獲肯定。（圖：新北衛生局提供）

新北市再創高齡友善服務新標竿！衛生福利部國民健康署今（廿六）日舉辦「一一四年度高齡友善服務績優機構」頒獎，新北市一舉拿下最高榮譽雙獎肯定。衛生局獲頒全國唯一「績優衛生局－金獎」；新莊區衛生所榮摘「標竿標章」，持續優化高齡健康政策。

新北衛生局長陳潤秋表示，新北是全國高齡人口最多的城市，面對超高齡社會挑戰，市府以「新北醫動養」及高齡友善政策為施政核心，透過二十九區衛生所服務向社區縱深延伸，建立在地、永續的高齡照護體系，營造健康支持網絡。此次榮獲全國唯一「衛生局推動衛生所高齡友善服務－金獎」，再次肯定新北在政策整合、服務模式與推動成效。

新莊區衛生所摘得最高榮譽「衛生所高齡友善健康促進服務認證－標竿標章」，在高齡健康促進及ICOPE整合性照護推動方面表現卓著，為長者量身打造個別化運動處方，並導入智慧科技設置「iCare運動專區」、推出「健康大富翁」及「新莊大步走」等創新活動，提升長者健康行動力與數位參與度，成為全國衛生所服務典範。